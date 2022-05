75ο Φεστιβάλ Καννών: Βραβείο για την ταινία της Εύης Καλογηροπούλου

Ισχυρή παραμένει η ελληνική παρουσία αλλά και με διακρίσεις στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Το κοινό της Κρουαζέτ ως τώρα παρακολούθησε το γυρισμένο στην Αθήνα «Crimes of the Future» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, ενώ χθες, 25 Μαΐου, ο Πάνος Χ. Κούτρας κατέφθασε στις Κάννες μαζί με το καστ της νέας του ταινίας «Dodo» που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ.

Άλλη μια ελληνική ταινία παίρνει τώρα σειρά κι αυτή δεν είναι άλλη από το μικρού μήκους «Στον Θρόνο του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά την πρεμιέρα της στην Εβδομάδα Κριτικής, το παράλληλο διαγωνιστικό τμήμα του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, η φουτουριστική sci-fi ταινία, σε ανάθεση και παραγωγή του Onassis Culture, κέρδισε το Canal + Award for Short Film.

To βραβείο που απένειμε το Canal+, που συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο, δόθηκε στην ταινία «Στον Θρόνο του Ξέρξη» για τον τρόπο προσέγγισης μιας αρχαίας ελληνικής ιστορίας με παραβολές που ξεπηδούν με ευρηματικό τρόπο σε ένα αλλόκοσμο τοπίο.

Ο Άλεν Κρούγκερ και παρουσιαστής της εκπομπής Cercle στο Canal+ παρομοίασε την Εύη Καλογηροπούλου και το έργο της με τη σπουδαία Γαλλίδα σκηνοθέτιδα Κλερ Ντενί και την ταινία «Beau Travail», παροτρύνοντας επίσης το κοινό να δει την ταινία.

Συγκινημένη παρέλαβε με την σειρά της το βραβείο η Εύη Καλογηροπούλου, ευχαριστώντας θερμά το Ιδρυμα Ωνάση για την ανάθεση και την υποστήριξη, αλλά και τους συνεργάτες της, την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της ταινίας, και τον Γιώργο Μαζωνάκη που πρωταγωνιστεί.

Η ταινία θα προβληθεί στο σημαντικό γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο Canal+, που αναδεικνύει τη δουλειά σπουδαίων κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο.

Το «Στο Θρόνο του Ξέρξη» εκτυλίσσεται με φόντο τα ναυπηγεία του Περάματος και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε μια πρώιμη εκδοχή της στο «You and AI: Through the Algorithmic Lens» που πραγματοποίησε η Στέγη στο Πεδίον του ‘Αρεως το καλοκαίρι του 2021.

Η Εύη Καλογηροπούλου δεν είναι «νέα» στις Κάννες. Το 2020 η μικρού μήκους ταινίας της «Motorway 65» είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ διεκδικώντας Χρυσό Φοίνικα. Πέρυσι, το δικό της «Cora», υπό ανάπτυξη μεγάλου μήκους κινηματογραφικό σχέδιο, ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ, βραβεύτηκε στο L’ Atelier της Cinefondation των Καννών.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.