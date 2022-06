Έρχεται νέα ταινία των Beavis and Butt-Head

Ένα από τα πιο γνωστά animation «ντουέτα», αυτό των Beavis and Butt-Head, πρόκειται να δούμε σε μια νέα ταινία.

Έτσι, το «Beavis and Butt-Head Do the Universe», όπως θα λέγεται η νέα αυτή κινηματογραφική τους περιπέτεια, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιουνίου από το Paramount+.

H νέα αυτή ταινία σηματοδοτεί μάλιστα την επιστροφή του ντουέτου στην οθόνη μετά από πάνω από μια δεκαετία.

Οι Beavis and Butt-Head, δημιουργήματα του Μάικ Τζαντζ, έγιναν γνωστοί μέσα από την συχνότητα του MTV, μέσω της οποίας βλέπαμε τις περιπέτειές τους από το 1993 έως το 1997.

Επέστρεψαν για άλλη μια σεζόν το 2011, ενώ, πέρα από την φετινή ταινία, φαίνεται πως θα δούμε κι άλλα νέα επεισόδια με τους δύο ήρωες, για τα οποία θα πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι το 2024.

Στο «Beavis and Butt-Head Do the Universe» ξεδιπλώνεται η ιστορία του πώς οι Beavis and Butt-Head έφτασαν στο σήμερα τυχαία, μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο.

Μαζί με την ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας, δόθηκε στην δημοσιότητα και το τρέιλερ αυτής, στο οποίο βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να πετούν στο διάστημα.

Μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Με πληροφορίες από το Pitchfork.