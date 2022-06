Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα επανενώνονται για την ταινία «Book Club 2 – The Next Chapter»

Οι Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ επανενώνονται για τα γυρίσματα της ταινίας «Book Club 2 – The Next Chapter».

Το στούντιο παραγωγής Focus Features δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter, μια φωτογραφία των τεσσάρων ηθοποιών σε αεροδρόμιο.

«Το θρυλικό κουαρτέτο επανενώνεται στην Ιταλία για το #BookClub2 – The Next Chapter, τα ινδάλματα Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί. Σύντομα στους κινηματογράφους» γράφει η λεζάντα.

The legendary quartet reunites in Italy for #BookClub2 – The Next Chapter, with returning icons Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, and Mary Steenburgen. Coming soon to theaters. pic.twitter.com/HoIiNJWxUa

