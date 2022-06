«Lord of the Rings»: Οι Μπράιαν Κοξ και Μιράντα Ότο στη νέα animated ταινία

Οι Μπράιαν Κοξ («Succession»), Γκάια Γουάιζ («The Lost Girls») και Μιράντα Ότο («The Lord of the Rings», «Sabrina», «Homeland») είναι μερικά από τα ονόματα που θα δανείσουν τη φωνή τους στη νέα ταινία κινουμένων σχεδίων των στούντιο New Line Cinema και Warner Bros, «The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim».

Η animated ταινία περιστρέφεται γύρω από τη μοίρα του Οίκου Helm Hammerhand, του πανίσχυρου βασιλιά του Ρόχαν, ενός χαρακτήρα από το παράρτημα μυθιστορήματος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα ακουστεί η φωνή του Κοξ.

Το anime μεγάλου μήκους σε σκηνοθεσία Κέντζι Καμιγιάμα («Ghost in the Shell: Stand Alone Complex») διαδραματίζεται 183 χρόνια πριν από τα γεγονότα που καταγράφονται στην αρχική κινηματογραφική τριλογία. Η υπόθεση έχει ως εξής: Μια ξαφνική επίθεση από τον Γουλφ, έναν έξυπνο και αδίστακτο άρχοντα που αναζητά εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Χελμ και τους ανθρώπους του να κάνουν μια τελευταία στάση στο αρχαίο οχυρό του Χορνμπεργκ – ένα ισχυρό φρούριο που αργότερα θα γίνει γνωστό ως Helm’s Deep. Ενώ είναι απελπισμένη, η Ήρα, η κόρη του Χελμ, θα ηγηθεί της αντίστασης ενάντια σε έναν θανάσιμο εχθρό που έχει σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή τους.

Η Γουάιζ ακούγεται στον ρόλο της κόρης του Χάμερχαντ, Ήρα και ο Λουκ Πασκουαλίνο («Snowpiercer») στον ρόλο του Γουλφ.

Η Ότο, που πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» επιστρέφει στον ρόλο της Έογουϊν του Ρόχαν και μάλιστα, στο animation θα είναι και η αφηγήτρια της ιστορίας.

Διευθύντρια παραγωγής της ταινίας είναι η –βραβευμένη με Όσκαρ – Φιλίππα Μπόγιενς η οποία ήταν μέλος της ομάδας σεναριογράφων των ταινιών «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» και «The Hobbit». Παραγωγός είναι ο Τζόζεφ Τσου («Blade Runner: Black Lotus»).

Το φιλμ θα προβληθεί διεθνώς με διανομή από το στούντιο της Warner Bros. Pictures, τον Απρίλιο του 2024.

Με πληροφορίες από το Deadline