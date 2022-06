Όστιν Μπάτλερ: Πώς ο πρωταγωνιστής του «Elvis» προετοιμάστηκε για να ενσαρκώσει τον βασιλιά του ροκ εν ρολ

Ο Όστιν Μπάτλερ έχει ήδη «κερδίσει» το παγκόσμιο κοινό υποδυόμενος τον βασιλιά του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα την ταινία του Μπαζ Λούρμαν, «Elvis».

Πώς όμως έφτασε στην ερμηνεία του εμβληματικού Αμερικανού μουσικού και μάλιστα λαμβάνοντας θετικές κριτικές για αυτήν;

Ο 30χρονος ηθοποιός με καταγωγή από την πόλη Άναχαϊμ της Καλιφόρνια, άκουγε τη μουσική του Έλβις, γνώριζε τα τραγούδια του. Κάποια στιγμή, ένας φίλος τον άκουσε να τραγουδά το «Blue Christmas» που έπαιζε στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον ενθάρρυνε να δοκιμάσει μια μέρα να ενσαρκώσει τον Έλβις. Για τον Μπάτλερ, ήταν ένας ρόλος – όνειρο που φάνταζε αδύνατο να ερμηνεύσει.

Τότε ήταν που τον κάλεσε το…σύμπαν ή μάλλον ο ατζέντης για να του πει ότι ο Λούρμαν («Moulin Rouge», «Something for Everybody») ετοίμαζε μια ταινία για τη ζωή του Πρίσλεϊ.

Μετά από μια σειρά εμφανίσεων σε ταινίες όπως οι «The Dead Don’t Die» του Τζιμ Τζάρμους, το «Once Upon a Time…in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο «The Iceman Cometh», ο ανερχόμενος ηθοποιός σταμάτησε όλες τις οντισιόν και συναντήσεις που είχε προγραμματισμένες με σκοπό να επικεντρωθεί στον «απόλυτο» – για εκείνον – ρόλο.

«Ήξερα ότι ο μόνος τρόπος ήταν να αφοσιωθώ στον χαρακτήρα του Έλβις», είπε ο Μπάτλερ σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times.

Πριν μπορέσει να αποδώσει τον τραγουδιστή στην παραγωγή του στούντιο της Warner Bros με θέμα τη ζωή και την κληρονομιά του Πρίσλεϊ, ήξερε ότι έπρεπε να μελετήσει τα πάντα για τον Έλβις. Και για να γνωρίσει απόλυτα τον Έλβις, για να τον καταλάβει αληθινά, ο Μπάτλερ ήταν πρόθυμος να αφιερωθεί πλήρως – μυαλό, σώμα, ψυχή – στη διαδικασία.

Φωτ. Warner Bros. Pictures via AP

Κερδίζοντας τον ρόλο

Η προετοιμασία ξεκίνησε λίγο μετά το τηλεφώνημα του ατζέντη με την ακρόαση όλης της δισκογραφίας του Έλβις. Παρακολούθησε κάθε ντοκιμαντέρ, κάθε ταινία, κάθε βίντεο των θαυμαστών του που βρήκε στο YouTube. Στην αρχή, προσπάθησε να ηχογραφήσει τον εαυτό του να τραγουδά τη μπαλάντα «Love Me Tender» από το 1956, αλλά δεν του άρεσε «και σκέφτηκα ότι δεν μπορούσα να στείλω αυτό το δείγμα στους παραγωγούς».

Είχε μελετήσει τόσο τα τραγούδια όσο και τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευε ο Έλβις, αλλά δεν ήταν ακόμα σίγουρος ότι ήταν κατάλληλος για το ρόλο.

Έχοντας στο μυαλό τη μητέρα του, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2014 όταν ήταν 23 ετών – την ίδια ηλικία που είχε ο Έλβις όταν πέθανε η δική μητέρα του Γκλάντις – συνειδητοποίησε αυτό που θα διαμόρφωνε την τέλεια απεικόνιση του τραγουδιστή. Προσέγγισε το «Unchained Melody» όχι ως ένα ρομαντικό αλλά ως ένα τραγούδι πένθους. «Το τραγούδησα στη μητέρα μου. Και αυτός ο τρόπος, η διοχέτευση των συναισθημάτων ήταν αληθινά», δήλωσε ο Μπάτλερ.

Το φιλμ «Elvis» δεν έχει την πιστή μορφή μιας βιογραφικής ταινίας. Αντίθετα, ο Λούρμαν το περιγράφει ως μια εξερεύνηση της Αμερικής, με τον Πρίσλεϊ να συμβολίζει αυτό που την έκανε σπουδαία και τον μακροχρόνιο μάνατζέρ του, Συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ (Τομ Χανκς) ως τον σόουμαν που το μόνο που τον απασχολούσε ήταν πως να τον διαφημίσει καλύτερα στο κοινό. Στο επίκεντρο της ταινίας με διάρκεια 159 λεπτών, βρίσκεται το όραμα που μοιράζονταν τόσο ο σκηνοθέτης όσο και ο πρωταγωνιστής. Κατά τη διάρκεια, υπάρχουν στιγμές που μαγνητίζουν, ταλέντα, ζωντανή ενέργεια και η τραγωδία που κορυφώθηκε με τον θάνατο του Πρίσλεϊ το 1977 σε ηλικία 42 ετών.

Αφοσιωμένος στην έρευνα

Ο Μπάτλερ έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική σε ηλικία 12 ετών, όταν πήγε με τον αδερφό του σε μια ακρόαση. Ξεκίνησε με συμμετοχή σε κωμωδίες συμπεριλαμβανομένων των «Hannah Montana», «Zoey 101» και «Family Ruby and the Rockits», πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη στην ηλικία των 20 ετών. Μεγάλωσε βλέποντας κλασικές ταινίες κάθε βράδυ με τον πατέρα του, μεταξύ των οποίων αυτές των Χίτσκοκ, Ταρκόφσκι και Κιούμπρικ. Και φυσικά, θυμάται την πρώτη ταινία που είδε, το κλασικό σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε «The Good, the Bad and the Ugly» από το 1966.

Το «Elvis» είναι αναμφισβήτητα η πρώτη του μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά την ανάδειξη των ικανοτήτων του στην υποκριτική. Ο νεαρός ηθοποιός δεν αντιμετώπισε τη δουλειά επιπόλαια. «Ό,τι κι αν ήταν, ό,τι κι αν ζήτησε ο Μπαζ, ήμουν σε όλα μέσα», είπε ο Μπάτλερ, ο οποίος έβαλε τη ζωή του σε παύση για αυτό που έγινε ένα πρότζεκτ διετούς διάρκειας. «Μερικές φορές αυτό είναι ανθυγιεινό. Αλλά εκείνη τη στιγμή, απλώς ήξερα ότι έπρεπε να δώσω σε αυτό ολόκληρο τον εαυτό μου».

Η έρευνά του περιελάβανε τη μελέτη κάθε συνέντευξης του Έλβις μέχρι να μπορέσει να τις απαγγείλει δυνατά. Αντέγραφε κάθε κίνηση του μουσικού – τον τρόπο που μιλούσε, τον τρόπο που κινούνταν, τον τρόπο που τραγουδούσε. Μετά από πολλούς μήνες σε πρόβες, η παραγωγή ξεκίνησε στην Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2020.

Ο Μπάτλερ συνεργάστηκε με δασκάλους φωνής και κίνησης για να μπορέσει να αποδώσει πιστά τον Πρίσλεϊ, όταν ο Λούρμαν επιθυμούσε τον αυτοσχεδιασμό. Εκείνο τον Μάρτιο, ο Χανκς και η σύζυγός του Ρίτα Γουίλσον έγιναν οι πρώτοι σταρ του Χόλιγουντ που ανακοίνωσαν ότι είχαν βγει θετικοί στον COVID-19 και έτσι η παραγωγή «Elvis» μπήκε σε παύση.

Πρισίλα Πρίσλεϊ και Όστιν Μπάτλερ στο Φεστιβάλ Καννών. Φωτ. Vianney Le Caer/Invision/AP

«Τον αγαπούσε πάρα πολύ»

Μετά το Νάσβιλ, ο Μπάτλερ ταξίδεψε με τον Λούρμαν για να επισκεφτεί τα μέρη όπου διέμεινε ο Έλβις τα νεανικά του χρόνια. Κατευθύνονταν προς τη Γκρέισλαντ όταν ο σκηνοθέτης τον ρώτησε: «Θέλεις να γνωρίσεις την Πρισίλα;»

«Η πρώτη μου συνάντηση με την Πρισίλα ήταν ιδιαίτερα σουρεαλιστική», είπε ο Μπάτλερ. «Συνειδητοποίησα ότι αυτά είναι τα ίδια μάτια που κοίταξαν τον Έλβις, ότι την αγαπούσε τόσο πολύ και εκείνη τον αγαπούσε υπερβολικά. Όλο αυτό με συγκλόνισε». Μίλησαν για τον Έλβις, τον Πάρκερ και για το πώς ο ηθοποιός είχε μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση. «Τότε με αγκάλιασε και μου είπε: ‘Έχεις μεγάλη υποστήριξη’. Και έφυγα από το δωμάτιο με κλάματα».

Σε ένα email της στους Times, η Πρίσλεϊ παραδέχτηκε ότι ήταν αγχωμένη βλέποντας την ταινία. «Είδα το τρέιλερ πάνω από δώδεκα φορές πριν δω ολόκληρη την ταινία», έγραψε. «Όταν παρακολούθησα την ταινία για πρώτη φορά, με κυρίευσαν τόσο πολύ συναισθήματα που μου πήρε μερικές μέρες για να επεξεργαστώ αυτό που είδα. Ο Μπαζ, ο Τομ, ο Όστιν και η Ολίβια έκαναν πολύ ωραία δουλειά».

Η Πρίσλεϊ είπε ότι η έρευνα και η φροντίδα του Μπάτλερ όσον αφορά τον ρόλο είναι εμφανής σε όλη την ταινία. «Ήταν περισσότερο από ό,τι θα περίμενα. Έγινε ο Έλβις».

Μετά τα έντονα χρόνια στα γυρίσματα της ταινίας, ο Μπάτλερ, αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύτηκε για λίγο.

«Μίλησα με τον Τομ και τον Μπαζ γιατί σκέφτηκα ότι ίσως βυθιζόμουν σε βαριά κατάθλιψη με το τέλος της ταινίας», είπε ο Μπάτλερ. «Θα νιώθω ότι δεν έχω κανένα σκοπό, και ξαφνικά στο υπόλοιπο της ζωής μου θα έχω μια πλημμυρίδα αναμνήσεων που δεν θα μπορώ να διαχειριστώ». Και ο Λούρμαν του είπε τότε ότι καλό θα ήταν να βρει αμέσως τον επόμενο ρόλο.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times