Η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε ταινία του Netflix

Μετά από περίπου τέσσερα χρόνια απόσυρσης από τον κινηματογράφο και τη συμμετοχή σε ταινίες, η Κάμερον Ντίαζ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός αναμένεται να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Τζέιμι Φοξ στην κωμική περιπέτεια του Netflix «Back in Action». Το πρότζεκτ επανενώνει τους Ντίαζ και Φοξ οι οποίοι συνεργάστηκαν το 1999 στη δραματική ταινία «Any Given Sunday» καθώς και το κινηματογραφικό ριμέικ του μιούζικαλ Άννι, τον τελευταίο ρόλο που υποδύθηκε η ηθοποιός πριν «αποσυρθεί».

Την είδηση έκανε γνωστή ο Φοξ μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter με τη βοήθεια του παίκτη αμερικανικού ποδοσφαίρου Τομ Μπρέιντι. Ο Φοξ δημοσίευσε ένα ηχητικό απόσπασμα από συνομιλία του με την Ντίαζ η οποία «δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις ώστε να πει στον κόσμο ότι επιστρέφει στην οθόνη». «Δεν γνωρίζω πώς να το κάνω», λέει.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022