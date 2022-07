Ντείβιντ Μπόουι: Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Moonage Daydream» και η αφίσα του ντοκιμαντέρ

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπόουι «Moonage Daydream» έχει αποκαλυφθεί, μαζί με την αφίσα της ταινίας.

Το φιλμ, σε σκηνοθεσία Μπρετ Μόργκεν, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου του 2022 και μάλιστα, περιγράφεται ως μια «βιωματική κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους» που εξερευνά το «δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του Μπόουι».

Με πλάνα από ακυκλοφόρητο υλικό, ερμηνείες και πολλή μουσική, το φιλμ είναι το πρώτο που εγκρίθηκε επισήμως από τους κληρονόμους του Μπόουι.

Μια δήλωση σχετικά με το φιλμ αναφέρει: «Το “Moonage Daydream” ρίχνει φως στη ζωή του Μπόουι, έναν από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες της εποχής μας, με μεγάλη επιρροή. Η ταινία αποκαλύπτει πτυχές της ζωής του Μπόουι μέσα από τη δική του φωνή και περιλαμβάνει 48 τραγούδια».

Τον περασμένο Νοέμβριο είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι ο Μόργκεν, ο οποίος σκηνοθέτησε και το ντοκιμαντέρ «Montage of Heck» για τον Κερτ Κομπέιν, αφιέρωσε τέσσερα χρόνια δουλεύοντας για ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ που περιλάμβανε χιλιάδες ώρες αρχειακού υλικού του Μπόουι, η πλειοψηφία του οποίου δεν είχε βγει ποτέ στη δημοσιότητα.

Hallo Spaceboy.

