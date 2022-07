Μίκι Ρουρκ για Τομ Κρουζ: «Παίζει το ίδιο αναθεματισμένο πράγμα εδώ και 35 χρόνια»

Γνωρίσαμε και αγαπήσαμε και τους δύο μέσα από την μεγάλη οθόνη την δεκαετία του ‘80, με τον καθένα να ακολουθεί την δική του πορεία στην συνέχεια της καριέρας του.

Πάντως, τόσο ο Μίκι Ρουρκ όσο και ο Τομ Κρουζ έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα στο κινηματογραφικό πανί, όμως, αυτό δεν σημαίνει πως…υπάρχει και μεταξύ τους εκτίμηση.

Για την ακρίβεια, ο Μίκι Ρουρκ δεν έδειξε να εκτιμά ιδιαίτερα τον Τομ Κρουζ, όπως φάνηκε μέσα από τα λεγόμενά του στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν «Piers Morgan Uncensored» στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένος.

Όταν, λοιπόν, ο παρουσιαστής ρώτησε τον ηθοποιό πώς βλέπει κάποιον σαν τον Τομ Κρουζ που φέρνει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office με την αναβίωση του ρόλου του Μάβερικ στο sequel του «Top Gun», 36 χρόνια μετά την πρώτη φορά, ο Ρουρκ απάντησε: «Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για μένα. Ο τύπος κάνει το ίδιο πράγμα εδώ και 35 χρόνια».

Όταν, πάλι, ο Πιρς ρώτησε τον Ρουρκ αν θεωρεί τον Τομ Κρουζ καλό ηθοποιό, εκείνος τον χαρακτήρισε «άσχετο» κι εξήγησε στην συνέχεια τι αντιλαμβάνεται ως καλό ηθοποιό: «Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα ή η δύμαμη. Όταν βλέπω τον Αλ Πατσίνο και τον Κρίστοφερ Γουόκεν, τις πρώτες δουλειές του Ντε Νίρο κι αυτές του Ρίτσαρντ Χάρις και του Ρέι Γουίνστοουν, ένας τέτοιος ηθοποιός θέλω να είμαι. Ή σαν τον Μοντγκόμερι Κλιφ και τον Μάρλον Μπράντο στις δόξες τους. Πολλούς, δηλαδή, που είχαν έκταση ως ηθοποιοί».

“The guy’s been doing the same effing part for 35 years… I got no respect for that.”

Mickey Rourke tells Piers Morgan he thinks Tom Cruise is “irrelevant” as an actor.@piersmorgan | @TalkTV | #MickeyRourke | #PiersMorganUncensored pic.twitter.com/joB7OSrcMD

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) July 11, 2022