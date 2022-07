Είστε κοκκινομάλληδες; Στην Βρετανία, βλέπετε δωρεάν σινεμά

Με τον καύσωνα να σαρώνει αυτή την στιγμή ολόκληρο τον πλανήτη, η εκάστοτε χώρα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προφυλαχθεί από αυτόν.

Πάντως, στην Βρετανία, τα Showcase Cinemas, είχαν μια επιπλέον ιδεά σχετικά με τον καύσωνα κι αυτή αφορά…τους κοκκινομάλληδες.

Συγκεκριμένα, στις 18 και 19 Ιουλίου, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν εισιτήρια για τις προβολές της στους φυσικούς κοκκινομάλληδες, σε οποιαδήποτε αίθουσά της σε ολόκληρη την Βρετανία. Κι αυτό γιατί οι «τζίντζερ» θεωρείται πως είναι πολύ πιο ευαίσθητοι στον ήλιο και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο Μαρκ Μπάρλοου και γενικός διευθυντής των Showcase Cimemas στην Βρετανία δήλωσε σχετικά: «Όσο η Βρετανία απολαμβάνει τον ηλιόλουστο καιρό που τόσο είχε ανάγκη, ξέρουμε πως κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται με τον καύσωνα. Γι’ αυτό, για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, προσφέρουμε στους κοκκινομάλληδες δωρεάν είσοδο στους κινηματογράφους μας αυτή την Δευτέρα και την Τρίτη, ώστε να απολαύσουν φοβερές ταινίες στην άνεση των κλιματιζόμενων αιθουσών και να είμαστε σίγουροι ότι θα μείνουν προστατευμένοι από την ήλιο».

Οι κοκκινομάλληδες που θα βρεθούν, λοιπόν, σήμερα και αύριο στις αίθουσες της Showcase στην Βρετανία δικαιούνται από ένα δωρεάν εισιτήριο για κάθε μέρα.

You’re gonna want to let your redheaded friends know about this 😎 👉 https://t.co/d1pGiCFhnA pic.twitter.com/3nAMMj0LHd

— Showcase Cinemas UK (@ShowcaseCinemas) July 15, 2022