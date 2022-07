Η μεταμόρφωση του Μπρένταν Φρέιζερ στο «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι

Ανάμεσα στις ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας που θα στρώσει φέτος το κόκκινο χαλί από 31 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου στην ιταλική πόλη θα είναι και το «The Whale», δηλαδή η νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι.

Με την πρεμιέρα της ταινίας να βρίσκεται προ των πυλών, είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη εικόνα από το «The Whale» και σε αυτήν βλέπουμε έναν σχεδόν αγνώριστο Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος εμφανίζεται πολύ πιο εύσωμος για τις ανάγκες του πρωταγωνιστικού ρόλου.

Το «The Whale» έρχεται για τον Αρονόφσκι 5 χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο «Mother!», που δίχασε απόλυτα κοινό και κριτικούς και θα είναι μια παραγωγή της Α24.

H ταινία βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ, η θεατρική παραγωγή του οποίου το 2012 απέσπασε πολλά βραβεία.

Για το «The Whale», ο Αρονόφσκι συνεργάστηκε για άλλη μια φορά με τον Μάθιου Λιμπατίκ στην διεύθυνση φωτογραφίας, ενώ, πέρα από τον Μπρένταν Φρέιζερ, σε αυτό θα δούμε επίσης την Χονγκ Τσάου, τον Τάι Σίμπκινς, την Σαμάνθα Μόρτον, αλλά και την Σέιντι Σινκ, που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από το «Stranger Things».

Η τελευταία υποδύεται και την κόρη του Φρέιζερ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο ενός δασκάλου με διατροφική διαταραχή που προσπαθεί να ανακτήσει και πάλι τις σχέσεις με την κόρη του.

Πέρυσι, ο πρωταγωνιστής Μπρένταν Φρέιζερ είχε δηλώσει στο Unilad για τον ρόλο του στην ταινία: «Θα είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω. Η γκαρνταρόμπα και τα κοστούμια ήταν πολύπλοκα. Σίγουρα αυτό θα είναι πολύ μακριά από ό,τι έχω κάνει, όχι να το παίξω σεμνότυφος. Ξέρω ότι θα αφήσει ισχυρή εντύπωση».

Σχετικά με την κινηματογραφική μεταφορά του «The Whale», ο Σάμιουελ Σ. Χάντερ, που ανέλαβε να γράψει κι εδώ το σενάριο, είχε δηλώσει στο Deadline: «Το να μετατρέψω το θεατρικό έργο σε κινηματογραφικό σενάριο ήταν μια κοπιώδης δουλειά αγάπης για μένα. Αυτή η ιστορία είναι βαθιά προσωπική και είμαι πολύ ευγνώμων που θα έχει την ευκαιρία να φτάσει σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. Είμαι φαν του Ντάρεν από όταν είδα το “Ρέκβιεμ Για Ένα Όνειρο” όταν ήμουν πρωτάρης στο κολλέγιο και έγραφα τα πρώτα μου θεατρικά και είμαι πολύ ευγνώμων που φέρνει το μοναδικό του ταλέντο και την οπτική του σε αυτή την ταινία».

Η ταινία δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky’s THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg’s THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West’s PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo

— A24 (@A24) July 26, 2022