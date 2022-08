Σίντνεϊ Πουατιέ: Το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της Apple TV+ για τον εμβληματικό ηθοποιό

Η streaming υπηρεσία Apple TV+ έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του «Sidney», του ντοκιμαντέρ σε παραγωγή Όπρα Γουίνφρεϊ για τη ζωή και την καριέρα του Σίντνεϊ Πουατιέ ο οποίος πέθανε στις 6 Ιανουαρίου σε ηλικία 94 ετών.

Σκηνοθέτης του πρότζεκτ, το οποίο θα προβληθεί στις αμερικανικές αίθουσες αλλά και στην Apple TV+ στις 23 Σεπτεμβρίου, είναι ο – υποψήφιος για Όσκαρ – Ρέτζιναλντ Χάντλιν. Το «Sidney» που εστιάζει σε μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ιστορία του σινεμά, είναι ένας φόρος τιμής στην «κληρονομιά του εμβληματικού ηθοποιού, κινηματογραφιστή και ακτιβιστή στο Χόλιγουντ και το Κίνημα για Πολιτικά Δικαιώματα».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια μελών της οικογένειας του Πουατιέ, περιλαμβάνει συνεντεύξεις από τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Χάλι Μπέρι, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Λένι Κράβιτς, Μπάρμπρα Στρέιζαντ και Σπάικ Λι.

Ο Πουατιέ ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός ηθοποιός που το 1964 κέρδισε Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Lilies of the Field». Ο ηθοποιός έγινε γνωστός στο Χόλιγουντ μέσα από τη δουλειά του σε ταινίες όπως οι «Cry», «The Beloved Country», «Blackboard Jungle», «A Patch of Blue» και «Raisin In The Sun».

Το 2009 τιμήθηκε από τον Μπαράκ Ομπάμα με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας ενώ το 1974, η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ τον έχρισε ιππότη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πουατιέ διατηρούσε διπλή υπηκοότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Μπαχάμες και του ζητήθηκε από το νησιωτικό έθνος να υπηρετήσει ως πρεσβευτής στην Ιαπωνία το 1997. Επιπλέον, υπηρέτησε ως πρεσβευτής των Μπαχαμών στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Πέραν από την υποκριτική, έγραψε αρκετά βιβλία συμπεριλαμβανομένης της αυτοβιογραφίας με τίτλο «The Measure of a Man». Η δεύτερη αυτοβιογραφία «This Life» που δημοσιεύθηκε το 1980, εστίαζε στην παιδική ζωή και τις συναισθηματικές του σχέσεις.