«Indiana Jones 5»: Ο Τζον Ουίλιαμς παρουσίασε νέο μουσικό κομμάτι από την ταινία

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας Maestro of the Movies που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Hollywood Bowl στο Λος Άντζελες, ο Τζον Ουίλιαμς παρουσίασε ένα νέο μουσικό κομμάτι με τίτλο «Helena’s Theme», το οποίο αποτελεί μέρος του σάουντρακ της επερχόμενης ταινίας «Indiana Jones 5».

Αν και το πέμπτο -κατά σειρά- φιλμ με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ δεν θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες μέχρι τον Ιούνιο της επόμενης χρονιάς (και ακόμα δεν γνωρίζουμε τον τίτλο του), ο βραβευμένος συνθέτης μίλησε για το νέο του έργο και πρόσθεσε ότι είχε ολοκληρώσει το 30% της ηχογράφησης της μουσικής για το φιλμ σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μανγκολντ.

Ο Ουίλιαμς περιέγραψε τον χαρακτήρα της Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ, Χέλενα, ως «μια περιπετειώδη γυναίκα, μια φαμ φατάλ. Είναι πολλά πράγματα μαζί…όπως μια σταρ του σινεμά».

Μαζί με την Μπριτζ, στην ταινία συμμετέχουν και οι Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Κρέτσμαν, Μπόιντ Χόλμπρουκ, Σονέτ Ρενέ Γουίλσον, Τόμπι Τζόουνς, Αντόνιο Μπαντέρας κ.α.

