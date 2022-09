«Call Me By Your Name»: Έρχεται το σίκουελ της οσκαρικής ταινίας;

Ο Λούκα Γκουαντανίνο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η δημιουργία του σίκουελ της δημοφιλούς ταινίας «Call Me By Your Name» («Να Με Φωνάζεις με το Όνομά Σου») αποτελεί ακόμα μέρος των σχεδίων του.

Η -βραβευμένη με Όσκαρ – ταινία που κυκλοφόρησε το 2017 εστιάζει στην περίπλοκη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο άνδρες με φόντο την όμορφη ιταλική εξοχή και τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού. Ο Άρμι Χάμερ υποδύεται τον Αμερικανό επισκέπτη Όλιβερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ τον γιο της οικογένειας που φιλοξενεί τον Όλιβερ, Έλιο. Ποια θα μπορούσε λοιπόν να είναι η συνέχεια μετά το φινάλε του πρώτου φιλμ;

Σε συνέντευξή του κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τελιουράιντ, ο Ιταλός σκηνοθέτης – του οποίου το νέο φιλμ «Bones And All» έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας είπε ότι «η συνέχεια αφορά περισσότερο τη μεταμόρφωση του Έλιο από νεαρό αγόρι σε άνδρα. Είναι κάτι με το οποίο θέλω να ασχοληθώ».

Προφανώς, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι εκείνος που θα ενσαρκώσει ξανά τον Έλιο στη νέα ιστορία ενηλικίωσης αλλά χωρίς τον Άρμι Χάμερ. Ωστόσο, λίγο πριν την πανδημία ο σκηνοθέτης είχε προσλάβει σεναριογράφο και υποσχόταν να επανενώσει το πρωτότυπο καστ. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση να γυριστεί δεύτερη ταινία, δεν θα δούμε τον Όλιβερ.

Όσο για τον Σαλαμέ που συμμετέχει και στο «Bones And All», ο Γκουαντανίνο λέει: «Δεν είναι ότι άφησα τον Τιμοτέ στο απόγειο της επιτυχίας του και τον βρήκα μετά ξανά τέσσερα χρόνια αργότερα. Κρατήσαμε επαφή. Ήξερα ότι δεν υπήρχε πολύς χρόνος να περιμένουμε μέχρι να συνεργαστούμε ξανά, αλλά μόνο αν επρόκειτο για το σωστό πρότζεκτ. Το να βλέπω τη σεμνότητα και την αυστηρότητα που είχε στα πρώτα του βήματα προς τη δόξα – το ότι αυτός ο έξυπνος και παθιασμένος νεαρός άνδρας έγινε ένας αστέρας – με έκανε τόσο υπερήφανο».

Με πληροφορίες από το AV Club