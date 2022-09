Ζαν-Λικ Γκοντάρ: Οι 5 ταινίες που πρέπει να δουν όσοι δεν γνωρίζουν το έργο του

Μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του Γαλλικού Νέου Κύματος και ένας από τους πιο επιδραστικούς κινηματογραφιστές, ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 91 ετών, αφήνει πίσω μια τεράστια κληρονομιά περισσότερων από 100 μεγάλου μήκους ταινιών, μικρού μήκους αλλά και ντοκιμαντέρ.

Ως νεαρός κριτικός για το περιοδικό Cahiers du Cinéma στη δεκαετία του 1950, ο Γκοντάρ και άλλοι αμφισβήτησαν τους κανόνες του σινεμά. Τότε, άλλαξαν το μέσο με τη δουλειά πίσω από την κάμερα όπως έκανε ο Γκοντάρ με την επαναστατική πρώτη του ταινία και κλασική του γαλλικού κύματος, «Breathless» από το 1960. Μέχρι το τέλος του 1960, ο σκηνοθέτης δημιούργησε μια σειρά από σπουδαίες κινηματογραφικές δουλειές όπως οι «A Woman Is a Woman» (1961), «Contempt» (1963), «Band of Outsiders» (1964), «Alphaville» (1965), «Masculin Féminin» (1966), «Two or Three Things I Know About Her» (1967) and «Week-end» (1967).

Στη συνέχεια, ακολούθησαν πρότζεκτ όπως τα «Tout Va Bien» από το 1972 με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα, την εκδοχή του στο «King Lear» από το 1987, τα avant- garde «Goodbye to Language» και «The Image Book».

Παρακάτω, μια λίστα με τις πιο σημαντικές ταινίες του δημοφιλούς σκηνοθέτη: ένας οδηγός για εκείνους που δεν έχουν παρακολουθήσει ποτέ το έργο του.

«Με κομμένη την ανάσα», («Breathless») – 1960

Πρόκειται για την ταινία με την οποία ξεκίνησε η «επανάσταση». Ο Ζαν-Πολ Μπελμοντό πρωταγωνιστεί ως ο Γάλλος απατεώνας Μισέλ Πουακάρ και η Τζιν Σίμπεργκ ως η Αμερικανίδα Πατρίτσια στο Παρίσι με την οποία είχε στο παρελθόν σχέση. Κι ενώ εκείνος καταζητείται, θα προσπαθήσει να κάνει την Πατρίτσια να τον αγαπήσει και να φύγει μαζί του.

«Ζούσε τη ζωή της», («My Life to Live») – 1962

Η Άννα Καρίνα, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Γκοντάρ από το 1961 έως το 1967, είχε ήδη συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη στις ταινίες «A Woman Is a Woman» και «Le Petit Soldat» αλλά ο ρόλος στο «Ζούσε τη ζωή της» ως Νάνα, μια γυναίκα που εγκαταλείπει την οικογένειά της για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού και καταλήγει στον σκληρό κόσμο της σεξεργασίας. Τότε, θα γίνει η μούσα του γαλλικού Νέου Κύματος.

«Ο τρελός Πιερό», («Pierrot le Fou») – 1965

Σε μια από τις πιο διάσημες ταινίες του Γκοντάρ, ο απογοητευμένος οικογενειάρχης Φερντινάρντ (Ζαν-Πολ Μπελμοντό) εγκαταλείπει τη σύζυγο και το παιδί του και φεύγει από το Παρίσι μαζί με την πρώην ερωμένη του Μαριάν Ρενουά. Οι δυό τους επιδιώκουν να αποφύγουν εκείνους που τους καταδιώκουν. Με «ζωντανά» και όμορφα χρώματα, το φιλμ είναι μια από τις πιο διάσημες ταινίες του Γαλλικού Νέου Κύματος και παραμένει στη λίστα με τις πιο κλασικές του κινηματογράφου.

«First Name: Carmen» – 1983

Στο φιλμ «First Name: Carmen» (1983) που έγραψε ο Γκοντάρ με την σύντροφο και συνεργάτιδά του Αν-Μαρί Μιεβίλ, ο ίδιος υποδύεται έναν σκηνοθέτη κλεισμένο σε ένα ίδρυμα, ενώ η ανιψιά του επιχειρεί μια ληστεία τράπεζας αλλά κάπου εκεί η ιστορία θα πάρει μια διαφορετική πλοκή.

«Το βιβλίο της Εικόνας», («The Image Book») – 2018

Ένας 85λεπτος συνδυασμός αποσυνδεδεμένων σκηνών και ήχων που έχουν συλλεχθεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με μια ρυθμική και ρητορική λογική που μόνο ο δημιουργός του φιλμ μπορεί να αποθεώσει. Μια ιστορία που αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Αυτό είναι το «The Image Book», η ταινία του Γκοντάρ από το 2018 που αναμειγνύει στοιχεία ντοκιμαντέρ, δράματος και θρίλερ.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times