Τομ Χανκς: «Έχω γυρίσει μόνο τέσσερις “αρκετά καλές” ταινίες στη δεκαετή καριέρα μου»

Ο Τομ Χανκς έγραψε μυθιστόρημα με τίτλο «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece». Πρόκειται για τη συνέχεια της συλλογής από μικρές ιστορίες, «Uncommon Type», που κυκλοφόρησε το 2017.

Μαζί με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας, ο διάσημος ηθοποιός και παραγωγός μίλησε στο περιοδικό People για την πλοκή της ταινίας.

Το μυθιστόρημα, που θα είναι διαθέσιμο σε βιβλιοπωλεία και στο Διαδίκτυο στις αρχές Μαΐου, εστιάζει στις εμπειρίες του Χανκς από την πολυετή καριέρα του στο Χόλιγουντ. Στο επίκεντρο, βρίσκονται χαρακτήρες που δημιουργούν μια ταινία. Πιο συγκεκριμένα, το βιβλίο αφορά την ιστορία παραγωγής ενός φιλμ με υπερήρωες, από τη στιμή που γράφονται τα κείμενα του κόμικ βιβλίου μέχρι την ανάμειξη του Χόλιγουντ, την παραγωγή και κυκλοφορία στη μεγάλη οθόνη.

«Κανείς δεν γνωρίζει πώς γυρίζεται μια ταινία – όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν», είπε ο Χανκς. «Έχω γυρίσει πολλές ταινίες (και τέσσερις από αυτές πιστεύω ότι είναι “αρκετά καλές”). Ακόμα εντυπωσιάζομαι από το πως ενώνονται τα στοιχεία μιας ταινίας. Από μια ιδέα, σε εικόνα στην οθόνη. Ολόκληρη η διαδικασία είναι ένα θαύμα».

Και πρόσθεσε: «Η δημιουργία ταινιών είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά σε διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος που αποτελείται από τόσες μικρές στιγμές χαράς που τις “καταπίνει” ένας ίσος αριθμός από συναισθήματα μίσους για τον εαυτό σου. Είναι η σπουδαιότερη και πιο ανατρεπτική δουλειά στον κόσμο. Ελπίζω το βιβλίο να καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τις κρίσεις και τις απογοητεύσεις που έχω βιώσει (και προκαλέσει) από τότε που έγινα μέλος της Ένωσης Ηθοποιών».

Με πασίγνωστα και αγαπημένα φιλμ όπως τα «Forrest Gump», «Φιλαδέλφια», «Cast Away», «Saving Private Ryan», «Big» κ.α., έχει ενδιαφέρον το ότι ο Χανκς πιστεύει πως μόνο τέσσερις είναι καλές. Ίσως να είναι το «Forrest Gump» ή το «Philadelphia», αν σκεφτει κανείς ότι έχει κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία του σε αυτές. Ίσως και το «Cloud Atlas», μια αμφιλεγόμενη προσθήκη στη φιλμογραφία του. Ίσως απλώς να αστειεύεται.

Με πληροφορίες από το The Playlist, το IndieWire