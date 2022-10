Πέθανε η Σατσίν Λιτλφέδερ, η Ινδιάνα ηθοποιός που παρέστη στα Όσκαρ αντί του Μάρλον Μπράντο

Πέθανε στα 75 της χρόνια η Σατσίν Λιτλφέδερ, η ιθαγενής ηθοποιός και ακτιβίστρια που πολλοί γνωρίζουν κυρίως για το γεγονός ότι παρέστη αντί του Μάρλον Μπράντο στα Όσκαρ για να αρνηθεί το Χρυσό Αγαλματίδιο του ηθοποιού για τον ρόλο του στον «Νονό».

Η Λιτλφέδερ έδινε μάχη με τον καρκίνο του στήθους. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου που επιβεβαιώνει πως η ηθοποιός πέθανε την Κυριακή (2/10) στο Νοβάτο της Βόρειας Καλιφόρνια, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της.

Sacheen Littlefeather, Native American civil rights activist who famously declined Marlon Brando’s 1973 Best Actor Academy Award, dies at 75. pic.twitter.com/OlpsoItlCw

