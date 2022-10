Ο Μάικλ Τζ. Φοξ για πιθανό ριμέικ του «Back to the Future»: «Ένας νέος κύκλος ταινιών θα είχε την ίδια απήχηση»

Σε μια χρονική περίοδο όπου τα reboots και τα ριμέικ ταινιών και σειρών που κυκλοφόρησαν σε παλαιότερες δεκαετίες αυξάνονται, ο Μάικλ Τζ. Φοξ είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια «δεύτερη» ζωή για τα δημοφιλή φιλμ «Back to the Future». Μάλιστα έχει και μια πρωτότυπη ιδέα όσον αφορά το σενάριο.

«Σκεφτόμουν ότι αν γυριζόταν ξανά η ταινία, θα έπρεπε στον πρωταγωνιστικό ρόλο να είναι ένα κορίτσι», δήλωσε στον ιστότοπο Entertainment Tonight ο ηθοποιός που υποδύθυκε τον Μάρτι Μακ Φλάι στα «Back to the Future». Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με αυτή τη σειρά ταινιών που συνδέει τους ανθρώπους σε κάθε επίπεδο. Αισθάνομαι ότι θα είχε την ίδια απήχηση ένας νέος κύκλος “Back to the Future”».

Πρόσφατα, ο δημοφιλής ηθοποιός και ακτιβιστής όσον αφορά τη νόσο του Πάρκινσον επανενώθηκε με τον συμπρωταγωνιστή του Κρίστοφερ Λόιντ, στο φεστιβάλ Comic Con της Νέας Υόρκης. Οι δυό τους ήταν πολύ ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη ταινία «Back to the Future» γνώρισε αμέσως επιτυχία όταν κυκλοφόρησε το 1985 και αυτή οδήγησε στη δημιουργία δύο σίκουελ. Οι φήμες για ένα reboot έγιναν πιο έντονες το 2020 όταν ο Τομ Χόλαντ είπε ότι ενδιαφέρεται να υποδυθεί τον ΜακΦλάι, όμως ο παραγωγός «ορκίστηκε» ότι δεν θα ξαναβλέπαμε μια αναβίωση των ταινιών.

Αν αυτό γινόταν, η δημιουργική ομάδα θα έπρεπε να αποφασίσει σε ποια χρονιά θα διαδραματίζονταν η ταινία: ένα νέο reboot βασισμένο στο σήμερα θα παρουσίαζε τον νέο Μάρτι στο 1992.

Με πληροφορίες από το Screenrant, το ET