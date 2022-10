Εμίλια Κλαρκ: Θα υποδυθεί τη συγγραφέα και σύζυγο του Όσκαρ Ουάιλντ, Κόνστανς Λόιντ σε νέα ταινία

Η Εμίλια Κλαρκ αναμένεται να υποδυθεί την Κόνστανς Λόιντ, την ιρλανδή συγγραφέα που ήταν παντρεμένη με τον Όσκαρ Ουάιλντ, στην ταινία «The Ideal Wife» σε σκηνοθεσία Σόφι Χάιντ («Good Luck to You, Leo Grande»).

Το κινηματογραφικό πρότζεκτ, για το οποίο δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες όσον αφορά το σενάριο, εκπροσωπείται από την εταιρεία Embankment Films, υπεύθυνη για τις ταινίες «The Father» και «The Son».

Το φιλμ εποχής με πρωταγωνίστρια την σταρ του «Game of Thrones», πρόκειται να «ρίξει φως» στην Λόιντ, η οποία ήταν και φεμινίστρια/ακτιβίστρια και έλαβε μέρος στο κίνημα μεταρρύθμισης της ενδυμασίας των γυναικών που τις επέτρεπε να ντύνονται με άνετα ρούχα από τα στενά φορέματα της βικτωριανής εποχής. Η Λόιντ παντρεύτηκε τον Ουάιλντ το 1884 και το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους. Ωστόσο, μετά τη διετή φυλάκιση του Ουάιλντ για ομοφυλοφιλία η οποία ήταν ακόμα παράνομη εκείνη την εποχή, η Λόιντ μετακόμισε στην Ελβετία με τα παιδιά τους απομακρύνοντάς τα από τον συγγραφέα.

Η ταινία «The Ideal Wife» αποτελεί το follow-up της Χάιντ μετά τη σκηνοθεσία του φιλμ «Good Luck to You, Leo Grande» με πρωταγωνιστές τους Έμα Τόμσον και Ντάριλ ΜακΚόρμακ. Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, «52 Tuesdays» κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας στο αμερικανικό φεστιβάλ κινηματογράφου Σάντας, όπως επίσης και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Βερολίνο. Η δεύτερή της ταινία «Animals» παρουσιάστηκε στο Σάντανς και κέρδισε το βραβείο Σεναρίου στα βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Βρετανίας.

Με πληροφορίες από το Variety