«Avatar: The Way of Water»: Το επίσημο τρέιλερ… βουτά στον ωκεανό

Η αμερικανική εταιρεία παραγωγής 20th Century Studios κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία «Avatar: The Way of Water», περίπου ένα μήνα πριν βγει στις αίθουσες.

Το φιλμ επιστημονικής φαντασίας αποτελεί σίκουελ του «Avatar» από το 2009 σε σκηνοθεσία Τζέιμς Κάμερον. Στο δεύτερο μέρος της κινηματογραφικής σειράς, ο «κακός» Συνταγματάρχης Μάιλς Κουάριτς – ο οποίος επιστρέφει κατά κάποια μορφή – βρίσκεται ξανά σε αντιπαράθεση με την κάτοικο του πλανήτη Πανδώρα Νεϊτίρι (Ζόι Σαλντάνα) και τον φίλο της Τζέικ Σάλι (Σαμ Γουόρθινγκτον).

«Η ιστορία αφορά την οικογένεια, τις οικογένειες που προσπαθούν να παραμείνουν μαζί και το πόσο μακριά θα μπορούσαμε όλοι να φτάσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το μέρος όπου ζούμε. Βασίζεται αρκετά στην οικογένεια του Τζέιμς Κάμερον αλλά και το πόσο ευάλωτος είναι κάποιος όταν έχει παιδιά», δήλωσε η ηθοποιός Σιγκουρνεϊ Γουίβερ σε παλαιότερη συνέντευξή της στον ιστότοπο Variety.

Στο καστ περιλαμβάνονται νέοι ηθοποιοί όπως οι Κέιτ Γουίνσλετ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιτ Μουρ, Έντι Φάλκο κ.α.

Σεναριογράφος, παραγωγός και μοντέρ του «Avatar: The Way of Water» είναι και πάλι ο Κάμερον.

Με πληροφορίες από το Variety