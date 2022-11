Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας αγνοεί την κλιματική κρίση – Γιατί αυτό αποτελεί πρόβλημα

Η κλιματική κρίση είναι το μεγαλύτερο γεγονός της εποχής μας. Επομένως, γιατί η βιομηχανία του θεάματος δεν ασχολείται με αυτό το θέμα περισσότερο;

Θα πίστευε κανείς ότι οι κάτοικοι του Χόλιγουντ – οι περισσότεροι με τα μοντέλα της Tesla, τη vegan διατροφή τους και τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα ομορφιάς που χρησιμοποιούν – θα είχαν ιστορίες να πουν σχετικά με το κλίμα. Παρά τα λίγα παραδείγματα όπως η ταινία «Don’t Look Up» («Μην Κοιτάτε Πάνω») – η υπερθέρμανση του πλανήτη απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από σχεδόν όλες τις σύγχρονες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Το πρότζεκτ Media Impact στο κέντρο έρευνας του Πανεπιστημίου, Norman Lear Center, ανέλυσε 37.453 τηλεοπτικά επεισόδια βασισμένα σε σενάριο όπως επίσης και ταινίες που κυκλοφόρησαν από το 2016 έως το 2020. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μόνο το 2.8% αυτών των σεναρίων περιλάμβανε κάποια αναφορά στην κλιματική αλλαγή – ή μια λίστα από σχετικές ορολογίες όπως οι: «αέρια του θερμοκηπίου», «στάθμη της θάλασσας», «καθαρή ενέργεια» και «ορυκτά καύσιμα».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Los Angeles Times, πρόκειται για «μια συλλογική αποτυχία επικών διαστάσεων» – όχι μόνο για τον ανθρώπινο πολιτισμό αλλά και για το τηλεοπτικό και κινηματογραφικό κοινό.

«Καθώς η κρίση χειροτερεύει και περισσότεροι Αμερικανοί βιώνουν από πρώτο χέρι την κλιματική αλλαγή, οι ιστορίες μυθοπλασίας που δεν αναγνωρίζουν το κλίμα θα αρχίσουν να μοιάζουν ότι απέχουν από την πραγματικότητα», αναφέρεται στην μελέτη. «Οι ιστορίες που σχετίζονται με την κλιματική κρίση δεν είναι μόνο χρήσιμες για τον πλανήτη, αλλά είναι προς το συμφέρον μιας βιομηχανίας που επιδιώκει να προσελκύσει το κοινό μέσα από αυθεντικούς χαρακτήρες και αφηγήσεις».

Some people just don’t get it. #TheBigBangTheory pic.twitter.com/8zDebj21rH

— The Big Bang Theory (@bigbangtheory) September 23, 2022