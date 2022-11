Πέθανε ο Λέσλι Φίλιπς, ηθοποιός που «χάρισε» τη φωνή του στις ταινίες «Χάρι Πότερ»

Ο Λέσλι Φίλιπς, ένας από τους βετεράνους του κινηματογράφου γνωστός για τους ρόλους του στη βρετανική σειρά κωμικών ταινιών «Carry On» και «Χάρι Πότερ» όπου «δάνειζε» τη φωνή του στο «Καπέλο της Επιλογής» («Sorting Hat»), πέθανε σε ηλικία 98 ετών.

The Kumars at No 42 (17th February 2003). With Madness looking on, Leslie Phillips is persuaded to give his catchphrases another airing. pic.twitter.com/7mQwqXfi6k — Archivetvmusings (@archivetvmus71) November 8, 2022



Σύμφωνα με τον ιστότοπο Rolling Stone, την είδηση του θανάτου επιβεβαίωσε η σύζυγός του Ζάρα. «Έχασα έναν υπέροχο σύζυγο και το κοινό έναν σπουδαίο σόουμαν. Ήταν ένας “εθνικός θησαυρός”. Ο κόσμος τον αγαπούσε. Περικυκλωνόταν όπου πήγαινε από ανθρώπους που τον θαύμαζαν. Όταν παντρευτήκαμε, με σύστησε στον Τύπο ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, επιμένοντας ότι ήμουν η νέα Ζάρα Φίλιπς και είχα σχέση με τη βασίλισσα».

Farewell, then, Leslie Phillips, you dapper old cad RIP pic.twitter.com/IOsdC3rivH — David M Barnett (@davidmbarnett) November 8, 2022



Ο ηθοποιός που γεννήθηκε στην Τότεναμ εμφανίστηκε σε παραπάνω από 200 ταινίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές σειρές σε μια καριέρα που διήρκησε περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

R.I.P. Leslie Phillips. You didn’t quite Carry On until 100, but Ding Dong! you had a spiffing good try. pic.twitter.com/xZj1VS2CAZ — Martin Knight (@MartinKnight_) November 8, 2022



Ο Φίλιπς ήταν γνωστός για τη χαρακτηριστική βρετανική προφορά του, με την οποία ερμήνευε φράσεις όπως οι «Ding Dong», «Well, Hello» και «I Say». Το 2001 συμπρωταγωνίστησε με την Αντζελίνα Τζολί στην ταινία «Lara Croft: Tomb Raider».

Ο ηθοποιός ήταν άρρωστος και στο παρελθόν είχε υποστεί δύο εγκεφαλικά επεισόδια.

Με πληροφορίες από το Rolling Stone