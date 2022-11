Τιμητικό Όσκαρ στον Μάικλ Τζ. Φοξ στα Governors Awards: «Συνεχίζω την αναζήτηση θεραπείας του Πάρκινσον»

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ επαινέθηκε όσον αφορά το έργο του στην αναζήτηση θεραπείας για τη νόσο του Πάρκινσον και η Σερ έδωσε στην Νταϊάν Γουόρεν το Όσκαρ που έπρεπε να είχε παραλάβει εδώ και πολύ καιρό αλλά συνέβη τώρα. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής Governors Awards το βράδυ του Σαββάτου στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για μια ετήσια εκδήλωση τα βραβεία της οποίας απονέμει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας. Τα ονόματα των νικητών αποκαλύπτονται λίγους μήνες πριν την τελετή, σε ένα δείπνο.

Οι σκηνοθέτες Πίτερ Γουάιρ και Έουζχαν Πάλσι παρέλαβαν τιμητικό βραβείο και ανάμεσα στους υποψήφιους ήταν οι Τζένιφερ Λόρενς, Φλόρενς Πιού, Άντζελα Μπάσετ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κέιτ Μπλάνσετ, Τομ Χανκς, Μπρένταν Φρέιζερ κ.α.

Ο Φοξ, ο οποίος διαγνώσθηκε με Πάρκινσον το 1991 σε ηλικία 29 ετών, χρησιμοποίησε το τραγούδι του Μπρους Σπρίνγκστιν, «No Surrender» για να περιγράψει τη μάχη του ώστε να βρεθεί θεραπεία για την προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή. «Αυτό είναι κάτι σαν προσωπικός ύμνος για μένα. Καμία υποχώρηση, καμία παράδοση», είπε ο ηθοποιός όταν βρέθηκε πάνω στο πόντιουμ.

Michael J. Fox is presented with the Academy’s Jean Hersholt Humanitarian Award pic.twitter.com/uIFqzTHSOA — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) November 20, 2022



Κατά την παρουσίαση του βραβείου, ο Γούντι Χάρελσον ανέφερε ότι ο Φοξ «μετέτρεψε μια τρομακτική διάγνωση σε θαρραλαία αποστολή» εγκαινιάζοντας το Ίδρυμα Μάικλ Τζ. Φοξ ώστε να βρει θεραπεία. Το Ίδρυμα έχει συγκεντρώσει περισσότερο από 1 δισ. δολάρια για έρευνα. «Ο Μάικλ Τζ. Φοξ δίνει το απόλυτο παράδειγμα για το πως να πολεμήσεις και να ζεις».

Μετά το θερμό χειροκρότημα διάρκειας μερικών λεπτών που έλαβε από το κοινό καθώς κατευθυνόταν στο πόντιουμ, ο Φοξ γύρισε και είπε: «Θα με κάνετε να αρχίσω να τρέμω». Στη συνέχεια είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στέκομαι όρθιος εδώ τόση ώρα, είναι ένα θαύμα. Δεν μπορώ να περπατήσω κουβαλώντας το αγαλματίδιο. Αλλά ζητάω από τη σύζυγό μου Τρέισι να κουβαλήσει για ακόμα μια φορά το βάρος».



Τιμητικό βραβείο στην Νταϊάν Γουόρεν 43 χρόνια μετά

Όταν ήρθε η σειρά της να ανέβει στο πόντιουμ για να παρουσιάσει το τιμητικό Όσκαρ στην Νταϊάν Γουόρεν, η Σερ αστειεύτηκε λέγοντας: «Είμαι ο πιο μεγάλος – ηλικιακά – άνθρωπος εδώ». Η Γουόρεν είχε μέχρι στιγμής το ρεκόρ των περισσότερων υποψηφιοτήτων (13) για μια συγκεκριμένη κατηγορία: αυτή του Καλύτερου Τραγουδιού, χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ. Η Σερ είπε ότι η Γουόρεν είναι «η πιο παραγωγική τραγουδοποιός της γενιάς μου, οποιασδήποτε γενιάς». «Περίμενα 43 χρόνια για να το πω…αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ακαδημία», συμπλήρωσε η Γουόρεν.



«Αν μπορούσα να φέρω πίσω τον Ρόμπιν Γουίλιαμς για πέντε λεπτά…»

Αργότερα στην τελετή, ο Τζεφ Μπρίτζες παρουσίασε στον Γουίαρ το τιμητικό Όσκαρ. Ο ηθοποιός ευχαρίστησε τον Ρόμπιν Γουίλιαμς που τον παρότρυνε να συνεργαστεί με τον Αυστραλό σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην ταινία «Fearless» από το 1993. «Ρόμπιν, είχες δίκιο. Όλα όσα είπες ήταν σωστά». Ο Γουίαρ με τη σειρά του μίλησε για τον Γουίλιαμς, τον πρωταγωνιστή στην ταινία του «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών» από το 1989. Ο Γουίλιαμς πέθανε το 2014. «Ρόμπιν Γουίλιαμς, αν μπορούσα να τον φέρω πίσω για πέντε λεπτά». Και συμπλήρωσε ότι η κινηματογράφηση είναι «σαν ένα ταξίδι».

Από αριστερά: Έουζχαν Πάλσι, Μάικλ Τζ. Φοξ, Νταϊάν Γούρεν, Πίτερ Γουάιρ. Φωτ. Richard Shotwell/Invision/AP

Με πληροφορίες από το USA Today