Πώς ο «Μαύρος Πάνθηρας» άλλαξε για πάντα τις παραγωγές του Χόλιγουντ

Κυκλοφόρησε πριν από μερικές ημέρες και γνώρισε αμέσως επιτυχία στο παγκόσμιο box office. Στο σίκουελ της ταινίας «Black Panther» με τίτλο «Black Panther: Wakanda Forever», το σύμπαν της Wakanda επεκτείνεται παρουσιάζοντας κι άλλα μυθοπλαστικά βασίλεια.

Όμως, το φιλμ της Marvel εγκαινίασε και μια νέα εποχή για το Χόλιγουντ: από τότε που έκανε πρεμιέρα το πρώτο μέρος, «Black Panther» πριν από τέσσερα χρόνια, η βιομηχανία ψυχαγωγίας παρουσιάζει περισσότερες ιστορίες όπου πρωταγωνιστούν μαύροι ηθοποιοί.

Η επίδραση του «Black Panther» στο Χόλιγουντ

Όταν το «Black Panther» έκανε πρεμιέρα στα σινεμά το 2018, ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο που «μάγεψε» το κοινό. Επρόκειτο για το πρώτο φιλμ του στούντιο της Marvel του οποίου το καστ αποτελείτο κυρίως από μαύρους ηθοποιούς καθώς επίσης και μια υπερηρωϊκή ταινία με μαύρο πρωταγωνιστή – κάτι που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως επαναστατικό. Και για τους θεατές αφρικανικής καταγωγής, αυτή ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή καθώς ένιωσαν ότι εκπροσωπούνται πλήρως μέσα από τη μεγάλη οθόνη.

Επίσης, κατέρριψε τον μύθο που κυκλοφορεί στη βιομηχανία και υποστηρίζει ότι τα φιλμ μεγάλου προϋπολογισμού με μαύρους ηθοποιούς δεν πηγαίνουν καλά στις εισπράξεις. Το «Black Panther» «έσπασε» τα ρεκόρ του παγκόσμιου box office και έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη ταινία της Marvel που προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Τελικά, κέρδισε τρία βραβεία στις κατηγορίες «Κοστούμια», «Σκηνογραφία» και «Πρωτότυπη Μουσική».

Αλλά τι συνέβη τα τελευταία τέσσερα χρόνια όταν γνωρίσαμε για πρώτη φορά την Γουακάντα μέσα από τη μεγάλη οθόνη; Το πολυαναμενόμενο σίκουελ «σάρωσε» στις εισπράξεις κάνοντας το μεγαλύτερο άνοιγμα σε εισιτήρια όλων των εποχών στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Νοέμβριο. Έκανε 330 εκατ. δολάρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής και μάλιστα έλαβε θετικές κριτικές για το περιεχόμενο.

Ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP, File

Μετά τον τραγικό θάνατο του πρωταγωνιστή της πρωτότυπης ταινίας, Τσάντγουικ Μπόουζμαν, το σίκουελ ξεκινά με τον χαμό του Τ’ Τσάλα, γνωστό και ως Black Panther. Απεικονίζει το βασίλειο της Wakanda να θρηνεί σοκαρισμένο, καθώς η αδερφή του πριγκίπισσα Σούρι και η μητέρα του βασίλισσα Ραμόντα υποφέρουν με την απουσία του. Κατά κάποιον τρόπο, οι θαυμαστές θρηνούν μαζί με τους χαρακτήρες της ταινίας για τον θάνατο ενός εμβληματικού προσώπου εντός κι εκτός οθόνης. Επιπλέον, υπάρχει ένας παραλληλισμός όσον αφορά ανθρώπους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οδήγησε όμως το Black Panther σε παραγωγή περισσότερων ταινιών με μαύρους ηθοποιούς; Για τους ειδικούς σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά θέματα, υπήρξαν μερικά σημάδια προόδου όσον αφορά αυτό για το οποίο η Ακαδημία Κινηματογράφου αλλά και πιο ανεξάρτητες παραγωγές έχουν κατακριθεί. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το φιλμ «The Woman King» με πρωταγωνίστρια τη Βαϊόλα Ντέιβις ενώ τον άλλο μήνα θα δούμε τη βιογραφική ταινία για τη Γουίτνεϊ Χιούστον με τίτλο «I Wanna Dance with Somebody» σε σκηνοθεσία Κάσι Λέμονς.

Στιγμιότυπο από τη σειρά «Bridgerton» Φωτ. Liam Daniel/Netflix

Στην τηλεόραση

Όσον αφορά το τηλεοπτικό πεδίο, υπήρξε σίγουρα θετική στροφή τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, η σειρά των Amazon Studios «Harlem» που εστιάζει στις ζωές τεσσάρων Αφρικανών φίλων στη Νέα Υόρκη, επιστρέφει σύντομα για δεύτερη σεζόν. Επιπλέον, η εφηβική σειρά του Netflix με τίτλο «On My Block» ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερις επιτυχημένες σεζόν.

Πρόσφατα, η παραγωγός Σόντα Ράιμς και η εταιρεία Shondaland, υπέγραψαν συμφωνία με τη δημοφιλή πλατφόρμα και την άλλαξαν για πάντα. Κι αυτό διότι η επιτυχημένη σειρά εποχής «Bridgerton» στην οποία ήταν παραγωγός, είχε καστ διαφορετικών εθνικοτήτων. Ακόμα μια προσωπικότητα του Χόλιγουντ, ο Ντόναλντ Γκλόβερ, έδωσε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ηθοποιούς αφρικανικής καταγωγής στη σειρά «Atlanta» η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Οι ιστορίες σε μικρή και μεγάλη οθόνη

Τι είδους ιστορίες παρακολουθούμε; Είναι γεγονός ότι το περιεχόμενο συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις. Συγκεκριμένα, οι κριτικοί επισημαίνουν τη συχνότητα στον τρόπο με τον οποίο το σινεμά και η τηλεόραση δίνουν προτεραιότητα στο τράυμα: από τη βιαιότητα της αστυνομίας και τα λιντσαρίσματα, στη σκλαβιά. Συγκεκριμένα, το τελευταίο, παραμένει σημαντικό θέμα στην αμερικανική τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

«Το “Black Panther” μπορεί να κάνει τόσα πολλά. Υπάρχει ανάγκη για περισσότερη εκπροσώπηση ανάμεσα σε εκείνους που αποφασίζουν αν ένα πρότζεκτ πάρει το πράσινο φως και συνεχιστεί», λένε ειδικοί του χώρου ψυχαγωγίας στο BBC.

Με πληροφορίες από το BBC