20 χρόνια από την κυκλοφορία του «Love Actually»: Η σκηνή που μίσησε ο Χιου Γκραντ

Ο Χιου Γκραντ έχει επιδείξει τις ικανότητές του στον χορό σε πολλές ταινίες που είχε συμμετάσχει: από το «Paddington 2» μέχρι το «Music and Lyrics».

Ωστόσο, μόνο οι χορευτικές του φιγούρες στη δημοφιλή χριστουγεννιάτικη ταινία «Love Actually» συνεχίζουν να τον…στοιχειώνουν.

Το φιλμ του Ρίτσαρντ Κέρτις, γιορτάζει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία και με αφορμή αυτό το γεγονός, ο Γκραντ συμμετείχε σε ένα ειδικό τηλεοπτικό αφιέρωμα με τίτλο «The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later». Εκεί, παραδέχθηκε ότι μισεί τη σκηνή όπου ο χαρακτήρας του και πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ, χορεύει στους διαδρόμους του γραφείου στην Ντάουνινγκ Στριτ υπό τους ήχους του τραγουδιού των The Pointer Sisters, «Jump».

«Το είδα όταν πήρα το σενάριο και σκέφτηκα: Θα μισήσω αυτή τη σκηνή. Δεν μου άρεσε καθόλου να κάνω τη χορογραφία, πόσο μάλλον να κάνω πρόβα. Ακόμα και μέχρι σήμερα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι – και συμφωνώ μαζί τους – που πιστεύουν ότι είναι η πιο βασανιστική σκηνή που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε σελιλόιντ. Αλλά υπάρχουν κι άλλοι που τους αρέσει. Ωστόσο, θα πω το εξής: ήταν δική μου ιδέα να εμφανιστεί η γραμματέας και να “τσακώσει” τον Ντέιβιντ την ώρα που χορεύει. Ιδιοφυές».

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «Love Actually» πρόσθεσε όσον αφορά τα γυρίσματα της σκηνής το 2002. «(Ο Χιου) έλεγε συνέχεια όχι. Πιστεύω ότι ήλπιζε πως θα αρρώσταινα ή κάτι παρόμοιο και θα έπρεπε να αφαιρέσουμε αυτή τη σεκάνς».

Ο Κέρτις είπε ότι ο Γκραντ ήταν «γκρινιάρης» την ημέρα γυρισμάτων αυτής της σκηνής. Ο σκηνοθέτης είπε ότι ήταν «ντροπιαστικό» να βλέπει τον Γκραντ να χορεύει στο πλατό, αλλά πρόσθεσε: «Είναι τέλειος».

«Παρεμπιπτόντως, δεν έχω ρυθμό. Ιδιαίτερα στην αρχή του χορευτικού», συμπλήρωσε ο Γκραντ.

