Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς – Το τρέιλερ της νέας ταινίας

Ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου Ιντιάνα Τζόουνς για την πέμπτη ταινία με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny», το τρέιλερ της οποίας μόλις κυκλοφόρησε.

Αυτή τη φορά, μαζί του συμπρωταγωνιστούν οι Μαντς Μίκελσεν και Φίμπι – Γουόλερ Μπριτζ. Στο πέμπτο κεφάλαιο, σε σκηνοθεσία Τζέιμς Μάντγκολντ, ο Τζόουνς αναλαμβάνει ξανά δράση και η περιπέτεια ξεκινά.

Το καστ, συμπληρώνουν οι Αντόνιο Μπαντέρας και Σονέτ Ρενέ Γουίλσον. Υπεύθυνοι παραγωγής της ταινίας είναι οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας, με τον Τζον Γουίλιαμς – που έχει γράψει τη μουσική για όλα τα φιλμ «Ιντιάνα Τζόουνς» από το «Raiders of the Lost Ark» του 1981 και μετά – να επιστρέφει στη σύνθεση του σάουντρακ.

Τον Σεπτέμβριο, ο Φορντ αποκάλυψε κάποιες λεπτομέρειες στο συνέδριο της Ντίσνεϊ με όνομα D23. «Οι ταινίες Ιντιάνα Τζόουνς έχουν στο επίκεντρό τους το μυστήριο και την περιπέτεια αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο, συναισθηματικό στοχείο», δήλωσε ο ηθοποιός.

Το πέμπτο φιλμ ίσως να είναι και το τελευταίο του Φορντ στο ρόλο του Τζόουνς. Το κοινό που βρέθηκε στην εκδήλωση, αντέδρασε όπως ήταν αναμενόμενο σε αυτή την ανακοίνωση. Τότε εκείνος είπε: «Αυτό ήταν».

Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουνίου του 2023.

Με πληροφορίες από το CNN