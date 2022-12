Ο Γουές Άντερσον επιστρέφει με την νέα του ταινία «Asteroid City»: Πότε θα κυκλοφορήσει

Μετά το «The French Dispatch», ο Γουές Άντερσον επιστρέφει με νέα ταινία, το «Asteroid City» το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες, το καλοκαίρι του 2023.

Συγκεκριμένα, το στούντιο παραγωγής Focus Features έχει προγραμματίσει την κυκλοφορία της ταινίας στις 16 Ιουνίου του 2023 σε επιλεγμένες αίθουσες, με επέκταση σε περισσότερες στις 23 Ιουνίου.

Την ημερομηνία περιορισμένης κυκλοφορίας στα σινεμά, το «Asteroid City» προβάλλεται μαζί με την περιπέτεια «The Flash» που έχει μεταφερθεί στην οθόνη από βιβλίο κόμικ. Μια εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της ταινίας του Άντερσον, η Ντίσνεϊ θα κυκλοφορήσει το φιλμ «Indiana Jones and the Dial of Destiny» στη μεγάλη οθόνη.

Το «Asteroid City», η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται το 1950, περιγράφεται ως «ένας ποιητικός διαλογισμός για το νόημα της ζωής». Το φιλμ τοποθετείται σε μια φανταστική αμερικανική πόλη της ερήμου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Junior Stargazer/Space Cadet, όπου υπάρχει χάος καθώς η διοργάνωση συγκεντρώνει μαθητές και γονείς από όλη τη χώρα για ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς και άλλες εκδηλώσεις.

Το σενάριο της ταινίας έγραψε ο Άντερσον μαζί με τον κινηματογραφιστή, παραγωγό, επιχειρηματία Ρόμαν Κόπολα. Όσον αφορά το καστ, αυτό περιλαμβάνει γνωστά πρόσωπα που έχουν συμμετάσχει ξανά σε ταινίες του Άντερσον όπως και νέα. Αυτοί είναι οι: Τομ Χανκς, Μάργκοτ Ρόμπι, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζέφρι Ράιτ, Τίλντα Σουίντον, Μπράιαν Κράνστον, Αντριέν Μπρόντι, Ρούπερτ Φρεντ, Μάγια Χοκ, Στιβ Καρέλ, Μάτ Ντίλον, Ρίτα Γουίλσον κ.α.

Με πληροφορίες από το Variety