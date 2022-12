Χρυσές Σφαίρες 2023: Όλες οι υποψηφιότητες για τα βραβεία

Οι υποψηφιότητες για την 80η τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες, ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (απόγευμα ώρα Ελλάδας) στην Αμερική και η αντίστροφη μέτρηση για την λαμπερή βραδιά, έχει ξεκινήσει.

Την απουσία του Τζορτζ Λόπεζ – ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό – «γέμισε» η ηθοποιός Σελένις Λέιβα μαζί με την κόρη του κωμικού Μάγιαν Λόπεζ. Η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ αποκάλυψε τους φετινούς υποψηφίους εν μέσω της επιστροφής του θεσμού μετά το σκάνδαλο φυλετικού αποκλεισμού.

Στις κινηματογραφικές κατηγορίες, η ταινία «The Banshees of Inisherin» προηγείται με συνολικά οκτώ υποψηφιότητες, ακολουθεί το φιλμ «Everything Everywhere All at Once» με έξι και οι ταινίες «Babylon» του Ντάμιεν Σαζελ και «The Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με πέντε η καθεμία. Το στούντιο παραγωγής Searchlight βρίσκεται μπροστά με συνολικά 12 υποψηφιότητες ενώ η A24 με 10.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, η σειρά «Abbott Elementary» κυριάρχησε με 5 υποψηφιότητες, ενώ ακολούθησαν τα «The Crown», «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», «Only Murders in the Building», «Pam & Tommy» και «The White Lotus» με τέσσερις η καθεμία. Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερη Δραματική σειρά είναι οι: «Better Call Saul», «The Crown», «House of the Dragon», «Ozark» και «Severance». Στην κατηγορία Καλύτερη Κωμική Σειρά ή Μιούζικαλ βλέπουμε υποψήφιες τις σειρές «Abbott Elementary», «Hacks», «Only Murders in the Building», «The Bear» και «Wednesday».

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: «Avatar: The Way of Water», «Elvis», «The Fabelmans», «Tár», «Top Gun: Maverick»

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: «Babylon», «The Banshees of Inisherin», « Everything Everywhere All at Once», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Triangle of Sadness»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Όστιν Μπάτλερ («Elvis»), Μπρένταν Φρέισερ («The Whale»), Χιου Τζάκμαν («The Son»), Μπιλ Νάι («Living»), Τζέρεμι Ποπ («The Ispection»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Κέιτ Μπλάνσετ («Tár»), Ολίβια Κόλμαν («Empire of Light»), Βαϊόλα Ντέιβις («The Woman King»), Άνα ντε Άρμας («Blonde»), Μισέλ Γουίλιαμς («The Fabelmans»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ντιέγκο Κάλβα («Babylon»), Ντάνιελ Κρέγκ («Glass Onion: A Knives Out Mystery»), Άνταμ Ντράιβερ («White Noise»), Κόλιν Φάρελ («The Banshees of Inisherin»), Ράλφ Φάινς («The Menu».

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Λέσλι Μάνβιλ («Mrs. Harris Goes to Paris»), Μάργκοτ Ρόμπι («Babylon»), Άνια Τέιλορ-Τζόι («The Menu»), Έμα Τόμσον («Good Luck to You, Leo Grande», Μισέλ Γιο (Everything Everywhere All at Once»)

B’ Ανδρικός Ρόλος : Μπρένταν Γκλίσον – «The Banshees of Inisherin», Μπάρι Κέογκαν – «The Banshees of Inisherin», Μπραντ Πιτ – «Babylon», Κε Χουι Κουαν – «Everything Everywhere All at Once», Έντι Ρέντμεϊν – «The Good Nurse»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Άντζελα Μπάσετ – «Black Panther: Wakanda Forever», Κέρι Κόντον – «The Banshees of Inisherin», Τζέιμι Λι Κέρτις – «Everything Everywhere All at Once», Ντόνι Ντε Λεόν – «Triangle of Sadness», Κάρεϊ Μάλιγκαν – «She Said».

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον («Avatar: The Way of Water»), Ντάνιελ Κουάν – Ντάνιελ Σέινερτ («Everything Everywhere All at Once»), Μπαζ Λούρμαν («Έλβις), Μάρτιν ΜακΝόναφ («The Banshees of Inisherin»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»)

Καλύτερο Σενάριο: Τοντι Φιλντ (Tar), Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σίνερτ («Everything Everywhere all at once»), Μάρτιν ΜακΝτόνα («The Banshees of Inisherin»), Σάρα Πόλεϊ («Women Talking»), Στίβεν Σπίλμπεργκ – Τόνι Κούσνερ («The Fabelmans»)

Καλύτερη Animation Ταινία: «Guillermo Del Toro’s Pinocchio (Netflix)», «Inu-oh» (GKIDS), «Marcel The Shell With Shoes On» (A24), «Puss in Boots: The Last Wish» (Universal Pictures), «Turning Red» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Καλύτερη Μουσική: Κάρτερ Μπέργουελ – «The Banshees of Inisherin», Αλεξάντερ Ντεσπλά – «Guillermo Del Toro’s Pinocchio», Χίλντουρ Γκουντναντότιρ – «Women Talking», Τζάστιν Χούρβιτς – «Babylon», Τζον Γουίλιαμς – «The Fabelmans».

Καλύτερο Τραγούδι: «Carolina» («Where the Crawdads Sing») — Τέιλορ Σουίφτ, «Ciao Papa» «Guillermo del Toro’s Pinocchio» — Ρόμπεν Κατζ, Γκιγιέργμο ντελ Τόρο, «Hold My Hand» («Top Gun: Maverick») — Lady Gaga, BloodPop, «Lift Me Up» «Black Panther: Wakanda Forever» — Tems, Ludwig Göransson, Ριάνα, Ράιαν Κούγκλερ, «Naatu Naatu» («RRR— Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «All Quiet On the Western Front» (Γερμανία), «Argentina, 1985» (Αργεντινή), Close (Βέλγιο/Γαλλία/Ολλανδία), «Decision to Leave» (Νότια Κορέα), «RRR» (Ινδία)

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά – Δράμα: «Better Call Saul» (AMC), «The Crown» (Netflix), «House of the Dragon» (HBO), «Ozark» (Netflix), «Severance» (Apple TV+)

Καλύτερη Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: «Abbott Elementary» (ABC), «The Bear» (FX), «Hacks» (ΗΒΟ Max), «Only Murders in the Building» (Hulu), «Wednesday» (Netflix),

Καλύτερη Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: «Black Bird» (Apple TV+), «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» (Netflix), «The Dropout» (Hulu), «Pam & Tommy» (Hulu), «The White Lotus» (HBO Max)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Έμα Ντάρσι («House of the Dragon»), Λόρα Λίνεϊ («Ozark»), Ιμέλντα Στόντον («The Crown»), Χίλαρι Σουάνκ («Alaska Daily»), Ζεντάγια («Euphoria»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Τζεφ Μπρίτζες («The Old Man»), Κέβιν Κόστνερ («Yellowstone»), Ντιέγκο Λούνα («Andor»), Μπομπ Όντενκερκ («Better Call Saul»), Άνταμ Σκοτ («Severance»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Κουίντα Μπράνσον – «Abbott Elementary», Κέιλι Κουόκο – «The Flight Attendant», Σελίνα Γκόμεζ – «Only Murders in the Building», Τζένα Ορτέγκα – «Wednesday», Τζιν Σμαρτ – «Hacks»

Β’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία: Ντόναλντ Γκλόβερ – «Ατλάντα», Μπιλ Χέιντερ – «Barry», Στιβ Μάρτιν – «Only Murders in the Building», Μάρτιν Σορτ – «Only Murders in the Building», Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – «The Bear»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τάρον Έγκερτον – «Black Bird», Κόλιν Φερθ «The Staircase», Άντριου Γκάρφιλντ – «Under the Banner of Heaven», Έβαν Πίτερς – «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», Σεμπάστιαν Σταν – «Pam & Tommy»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τζέσικα Τσάστεϊν – «George & Tammy», Τζούλια Γκάρνερ – «Inventing Anna», Λίλι Τζέιμς – «Pam & Tommy», Τζούλια Ρόμπερτς – «Gaslit», Αμάντα Σέιφρεντ – «The Dropout»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Φ. Μάρεϊ Άμπραχαμ – «The White Lotus», Ντόμναλ Γκλίσον – «The Patient», Πολ Γουόλτερ Χάουζερ – «Black Bird», Ρίτσαρντ Τζένκινς – «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», Σεθ Ρόγκεν – «Pam & Tommy»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Τζένιφερ Κούλιτζ – «The White Lotus», Κλερ Ντέινς – «Fleishman is in trouble», Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς – «Under the Banner of Heaven», Νιέσι Νας – «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story», Όμπρεϊ Πλάζα – «The White Lotus»

Η 80η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου του 2023 με οικοδεσπότη τον Αμερικανό stand – up κωμικό, σεναριογράφο και κινηματογραφιστή Τζέροντ Καρμάικλ.