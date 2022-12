Ο Χένρι Καβίλ δεν είναι πια ο «Superman»

Κακά είναι τα νέα για όσους αγάπησαν τον Χένρι Καβίλ ως κινηματογραφικό «Superman», μιας και δεν θα ξαναφορέσει -τουλάχιστον σύντομα- την κάπα του σούπερ ήρωα της DC.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν θα υποδυθεί τον «Superman» σε επερχόμενη ταινία που βρίσκεται στα σκαριά μέσα από μία δημοσίευσή του στα social media.

«Μόλις είχα μία συνάντηση με τον Τζέιμς Γκαν και τον Πίτερ Σαφράν και τα νέα είναι κακά, κόσμε», διαβάζουμε στο σχετικό post του Καβίλ. Και συνεχίζει: «Τελικά, δεν θα επιστρέψω ως “Superman”. Αφού το στούντιο μου είπε να ανακοινώσω την επιστροφή μου πίσω στον Οκτώβριο».

Όπως παραδέχτηκε ο 39χρονος ηθοποιός, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν και τόσο εύκολη για τον ίδιο, αλλά όπως λέει: «Η αλλαγή φρουράς είναι κάτι που συμβαίνει. Το σέβομαι. Ο Τζέιμς και ο Πίτερ έχουν ένα σύμπαν να χτίσουν. Εύχομαι σε αυτούς και όλους όσους εμπλέκονται στο νέο αυτό σύμπαν τη μεγαλύτερη τύχη».

Λίγο αργότερα, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν με τη σειρά του αποκάλυψε ποιο είναι το μέλλον του «Superman» στο 10ετές πλάνο του DC Extended Universe: «Στα αρχικά στάδια, θα επικεντρωθούμε σε ένα προγενέστερο κομμάτι της ζωής του Superman, επομένως τον ρόλο δεν θα αναλάβει ο Χένρι Καβίλ».

Πάντως, ο σκηνοθέτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Καβίλ να ξαναντυθεί Superman: «Μόλις είχαμε μια υπέροχη συνάντηση με τον Χένρι και είμαστε μεγάλοι φαν, μιλήσαμε για το συναρπαστικό ενδεχόμενο να δουλέψουμε μαζί στο μέλλον».<

But we just had a great meeting with Henry and we’re big fans and we talked about a number of exciting possibilities to work together in the future.

— James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022