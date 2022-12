«Oppenheimer», ένα τρέιλερ τυλιγμένο στις φλόγες για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Πριν δύο χρόνια ο Κρίστοφερ Νόλαν με το «Tenet» έκανε αυτό που αγαπά να κάνει περισσότερο με το σινεμά του: ζόρισε το μυαλό μας και έπαιξε με αυτό, αυτή τη φορά, κινούμενος γύρω από την έννοια της εντροπίας.

Το 2023 όμως θα δούμε το επόμενο κεφάλαιο στη φιλμογραφία του σημαντικού σκηνοθέτη και όπως μαρτυρά ο τίτλος του «Oppenheimer» η ταινία θα αφηγηθεί την ιστορία του Τζ. Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, του φυσικού δηλαδή που ευθύνεται για τη δημιουργία της ατομικής βόμβας.

Η ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 20 Ιουλίου του 2023, είναι «ένα θρίλερ, που βάζει στους θεατές στην αγωνιώδη και παράδοξη κατάσταση ενός αινιγματικού ανθρώπου που παίρνει το ρίσκο να καταστρέψει τον κόσμο, προκειμένου να τον σώσει», όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου και βασίζεται στο βραβευμένο με Πούλιτζερ βιβλίο «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» του Κάι Μπερντ και του Μάρτιν Τζ. Σρούιν.

Πέρα από τον Κίλιαν Μέρφι που έχει αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην ταινία θα δούμε ένα all star καστ με τους Έμιλι Μπλαντ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Ματ Ντέιμον, Ράμι Μάλεκ, Φλόρενς Πιου, Μπένι Σάφντι, Μάικλ Ανγκαράνο, Τζος Χάρτνετ και Κένεθ Μπράνα.

Τώρα κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας, για να πάρουμε μια γεύση από όσα θα δούμε σε λίγους μήνες στις αίθουσες.

Βλέπετε λοιπόν το τρέιλερ του «Oppenheimer» παρακάτω: