«Mamma Mia»: Σχέδια και για τρίτη ταινία – Τι δήλωσε ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το σίκουελ του «Mamma Mia!» με τίτλο «Mamma Mia: Here We Go Again» και οι πιθανότητες για την κυκλοφορία μιας τρίτης ταινίας είναι μεγάλες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ιστότοπο Screen Rant, ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ αποκάλυψε το ενδεχόμενο η κινηματογραφική σειρά να γίνει τριλογία.

«Η Τζούντι Κρέιμερ, η ιδιοφυής παραγωγός πίσω από το θεατρικό μιούζικαλ και τις δύο πρώτες ταινίες, ετοιμάζεται για μια κινηματογραφική τριλογία. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω» δήλωσε ο Ολ Πάρκερ.

«Η πρώτη ταινία πήγε πολύ καλά στις εισπράξεις και νομίζω ότι και εμείς κερδίσαμε αρκετά. Ξέρω ότι υπάρχει επιθυμία για τρίτο φιλμ και ξέρω ότι η Τζούντι Κρέιμερ έχει ένα σχέδιο. Δεν θα ήταν υπέροχο;» πρόσθεσε.

Η παραγωγός μίλησε αρχικά για την πιθανότητα δημιουργίας μιας τρίτης ταινίας σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Daily Mail, το 2020: «Ήθελα να γυριστεί ακόμη μία ταινία. Αλλά μετά ήρθε η COVID-19. Γνωρίζω ότι η εταιρεία Universal θα ήθελε να το κάνω» είχε τονίσει.

Εκτός όμως από την παραγωγό, και οι πρωταγωνιστές εξέφρασαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν για μια τρίτη ταινία. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον ιστότοπο ET, η Κριστίν Μπαράνσκι – μεταξύ άλλων – μίλησε και για τη συνέχεια της ιστορίας.

«Αν θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε, να διασκεδάσουμε το ίδιο και να βρισκόμαστε σε ένα ελληνικό νησί μαζί όπως στην πρώτη ταινία κάνοντας γυρίσματα και να δειπνούμε μαζί το βράδυ σε κάποια υπέροχη τρατορία ή ταβέρνα, δεν νομίζω ότι κάποιος θα είχε αντίρρηση» είπε.

Με πληροφορίες από το Screen Rant, το ΑΠΕ-ΜΠΕ