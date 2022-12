The Guardian: Μπορεί να μην τις είδατε…αλλά αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες ταινίες του 2022

Το 2022 ήταν η χρονιά που ο κόσμος -μεταξύ άλλων- άρχισε δειλά δειλά να επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σε αυτό το σημαντικό βήμα, φυσικά συνέβαλαν κυρίως blockbusters όπως το «Top Gun: Maverick», «Jurassic World: Κυριαρχία» και το «Avatar: The Way of Water».

Όμως η χρονιά που φεύγει είχε και μια ευρεία γκάμα άλλων κινηματογραφικών ειδών: από φεστιβαλικές μέχρι διεθνής και πιο εμπορικές ταινίες. Και βέβαια, φιλμ που πιθανόν να ξέφυγαν της προσοχής ενός μεγάλου μέρους θεατών. Ποια είναι αυτά;

Aftershock

Ντοκιμαντέρ αμερικανικής παραγωγής σε σκηνοθεσία και παραγωγή των Τόνια Λιούις Λι και Πόλα Έισελτ. Η ιστορία ακολουθεί τους Ομάρι Μέιναρντ και Μπρους ΜακΙντάιρ, των οποίων οι σύντροφοι πέθαναν λόγω επιπλοκών στη γέννα που μπορούσαν να προληφθούν και τώρα αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη.

The Forgiven

Το παντρεμένο ζεύγος Ντέιβιντ και Τζο Χένινγκερ ταξιδεύει στο Μορόκο σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ένταση που υπάρχει ανάμεσά τους. Καθώς ταξιδεύουν, ο Ντέιβιντ κατά λάθος χτυπά και σκοτώνει έναν έφηβο που κρατά ένα απολίθωμα. Το ατύχημα θα αναστατώσει τις ζωές των ηρώων οδηγώντας τους σε έναν απολογισμό, στην έρημο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντούμε τους Τζέσικα Τσαστέιν, Ρέιφ Φάινς, Ματ Σμιθ.

Confess, Fletch

Ο Γκρεγκ Μοτόλα («Paul», «Superbad») σκηνοθετεί τον Τζον Χαμ στην αστυνομική κωμωδία «Confess, Fletch». Όταν γίνεται ο βασικός ύποπτος για μια σειρά από φόνους, ο Φλετς προσπαθεί να αποδείξει την αθωότητά του ενώ ταυτόχρονα να ψάξει για την κλεμμένη συλλογή έργων τέχνης της αρραβωνιαστικιάς του.

You Won’t Be Alone

Σε ένα απομονωμένο βουνό της Β. Μακεδονίας τον 19ο αιώνα, ένα μικρό κορίτσι πέφτει θύμα απαγωγής και μεταμορφώνεται σε μάγισσα χάρη σε ένα αρχαίο κακό πνεύμα. Η νεαρή μάγισσα σκοτώνει κατά λάθος μια αγρότισσα ενός κοντινού χωριού και παίρνει την μορφή της, για να ζήσει τη ζωή της. Συνεχίζει όμως έχοντας αυτή τη δύναμη με σκοπό να μάθει πως είναι να είσαι άνθρωπος.

Anais in Love

Η ιστορία του γαλλικού φιλμ ακολουθεί την Αναίς, μια 30χρονη γυναίκα που είναι άφραγκη και δεσμευμένη με κάποιον που εκείνη πιστεύει ότι δεν την αγαπά πια. Τότε γνωρίζει τον Ντάνιελ, ο οποίος την ερωτεύεται αμέσως, αλλά ο Ντάνιελ ζει με την Εμιλί – από την οποία η Αναίς γοητεύται.

Get Back – The Rooftop Concert

Χρησιμοποιώντας αρχειακό υλικό, ο Πίτερ Τζάκσον σκηνοθέτησε τη μίνι σειρά ντοκιμαντέρ «Get Back» με πρωταγωνιστές τα μέλη του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος The Beatles. Η τελευταία συναυλία που έδωσε η μπάντα στην ταράτσα της multimedia εταιρείας Apple Corps στο Λονδίνο, παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ αλλά κυκλοφόρησε και μεμονωμένα από το Disney+.

Stars at Noon

Η Κλερ Ντενί σκηνοθετεί τους Μάργκαρετ Κουάλεϊ, Τζο Άλγουιν και Μπένι Σαφντί στο πολιτικό θρίλερ που κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο (Grant Prix) στο Φεστιβάλ των Καννών. Μια νεαρή Αμερικανίδα δημοσιογράφος και εγκλωβισμένη στη σημερινή Νικαράγουα, ερωτεύεται έναν αινιγματικό Βρετανό ο οποίος μοιάζει να είναι η ευκαιρία της για απόδραση. Σύντομα, θα συνειδητοποιήσει ότι εκείνος ίσως να βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι αυτή.

Athena

Ο Ρομέν Γαβράς επέστρεψε στον κινηματογράφο με το φιλμ «Athena» που πυροδότησε συζητήσεις. Μια ταινία δράσης με έντονη πολιτική χροιά. Πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι τέσσερα αδέρφια αραβικής καταγωγής. Μετά τον τραγικό θάνατο του νεότερου αδερφού σε αδιευκρίνιστες συνθήκες, η ζωή των τριών μεγαλύτερων αδερφών θα γίνει χαοτική. Θα ξεκινήσει μια μεγάλη εξέγερση σε ένα υποβαθμισμένο προάστειο της Γαλλίας και η κατάσταση θα βγει εκτός ελέγχου.

Italian Studies

Η Βανέσα Κίρμπι πρωταγωνιστεί στη δραματική arthouse ταινία του Άνταμ Λεόν, υποδυόμενη μια συγγραφέα που χάνει τη μνήμη της. Περιπλανόμενη στη Νέα Υόρκη, θα συναντήσει μια ομάδα εφήβων, θα κάνει παρέα – συνομιλώντας μαζί τους στην πραγματικότητα ή στη φαντασία – και θα αναζητήσει το δρόμο για την επιστροφή στην παλιά της καθημερινότητα. Στην ταινία συμμετέχει και η Μάγια Χοκ.

Blue Island

Η ταινία κινεζικής παραγωγής καταγράφει τρία υπαρκτά πρόσωπα που συμμετείχαν σε εξεγέρσεις όταν ήταν νέοι. Το φιλμ δραματοποιεί τις σημαδεμένες μνήμες και εμπειρίες τεσσάρων ανθρώπων που συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ την περίοδο 2019-2020.

Με πληροφορίες από το The Guardian