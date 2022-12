Το «Avatar: The Way of Water» αγγίζει το 1 δισ. δολάρια και «σπάει» το box office

Η επιτυχία του νέου «Avatar» στο box office ήταν δεδομένη, αν αναλογιστεί κανείς το πόσο ο Τύπος έχει εξυμνήσει τα ειδικά εφέ της ταινίας, αλλά και το γεγονός ότι το «The Way of Water» βγήκε στις αίθουσες σε μία περίοδο που δεν υπάρχει «απειλή» από κάποιο άλλο blockbuster.

Κάπως έτσι, η νέα ταινία του Τζέιμς Κάμερον κατάφερε μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας του να συγκεντρώσει 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το 2022 δύο ακόμα ταινίες κατάφεραν να αγγίξουν δεκαψήφιο αριθμό εσόδων: το «Top Gun: Maverick» που έμελλε έτσι να γίνει η πιο επιτυχημένη ταινία στην καριέρα του Τομ Κρουζ και το «Jurassic World Dominion», με τη διαφορά ότι η πρώτη ταινία το κατάφερε μετά από 31 ημέρες στις αίθουσες και η δεύτερη χρειάστηκε πάνω από 4 μήνες.

Έτσι, το «Avatar: The Way of Water» γίνεται η ταινία που καταφέρνει γρηγορότερα να συγκεντρώσει 1 δισ. δολάρια μετά το «Spider Man: No Way Home» που χρειάστηκε 12 μέρες για να το καταφέρει όταν κυκλοφόρησε το 2021.

Μάλιστα, μόνο 6 ταινίες έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες κυκλοφορίας τους.

Η πρώτη ταινία «Avatar» που κυκλοφόρησε το 2009 εξακολουθεί να είναι η πιο κερδοφόρα ταινία όλων των εποχών, με συνολικά έσοδα 2.97 δισ. δολάρια.

