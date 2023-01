Από τη «Φάλαινα» και το «Dune: Part 2»: Ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το 2023

Δύο χρόνια μετά την πανδημία, οι κινηματογραφικές αίθουσες ανά τον κόσμο αρχίζουν να γεμίζουν δειλά δειλά κι αυτό είναι ενθαρρυντικό για τους ιδιοκτήτες αλλά και τη βιομηχανία του κινηματογράφου γενικότερα. Το 2023, θα είναι μια χρονιά γεμάτη ταινίες που περιμέναμε εδώ και καιρό και μάλιστα οι περισσότερες από σημαντικούς σκηνοθέτες.

Από τη «Φάλαινα» και την «Barbie», μέχρι το «John Wick 4» και το «Dune», παρακάτω συγκεντρώνουμε μερικές από τις ταινίες που αναμένεται να αναβιώσουν πλήρως τα σινεμά και να συζητηθούν.

Η Φάλαινα («The Whale»)

Ο Ντάρεν Αρονόφσκι επιστρέφει με τη νέα του ταινία, «Φάλαινα», μια κινηματογραφική μεταφορά από το θεατρικό του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, συναντούμε τον Μπρένταν Φρέιζερ. Υποδύεται τον Τσάρλι, έναν ερημίτη καθηγητή αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία και προσπαθεί να αποκτήσει ξανά σχέση με την αποξενωμένη κόρη του, σε μία τελευταία απόπειρα να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του και όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν.

Στο επίκεντρο του πολυαναμενόμενου φιλμ βρίσκονται η μεταμόρφωση και η υπέρβαση, η οδύσσεια εντός και εκτός του σώματος, το πένθος και η σωτηρία.

Η Μεγάλη Απάτη («Operation Fortune»)

Ο Γκάι Ρίτσι σκηνοθετεί τους Τζέισον Στέιθαμ και Χιου Γκραντ σε μια περιπέτεια όπου ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτιουν (Στέιθαμ) πρέπει να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση μιας νέας, θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατομμυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιμοντς (Γκραντ). Τότε, θα συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες και θα ζητήσει τη βοήθεια ενός σταρ του Χόλιγουντ ώστε να σωθεί ο κόσμος.

Ενας άνθρωπος που τον έλεγαν Όττο («A Man Called Otto»)

Ο Τομ Χανκς υποδύεται τον Όττο Άντερσον, έναν γκρινιάρη μεσήλικα που πρόσφατα έμεινε χήρος. Ο κόσμος του θα αλλάξει όταν στο απέναντι σπίτι θα μετακομίσει μια νέα και ζωηρή οικογένεια. Σύντομα, η καθημερινότητά του θα βελτιωθεί. Το συγκινητικό αλλά ταυτόχρονα αστείο φιλμ είναι βασισμένο στο μπεστ σέλερ βιβλίο «Ένας Άνθρωπος Που Τον Έλεγαν Οβ» του Φρέντρικ Μπακμαν και στην ταινία «Ο Κύριος Όβε» του Χανς Χολμ.

M3GAN

Μια επιστήμονας αναπτύσσει ένα ανδροειδές ρομπότ για να κάνει παρέα στην ορφανή ανιψιά της που έχει πολλά ψυχολογικά τραύματα. Το «M3GAN» αποδεικνύεται ο τέλειος φίλος και ανταποκρίνεται στις εντολές του δημιουργού του. Σύντομα όμως, το ρομπότ αρχίζει και παίρνει την προστασία του κοριτσιού πολύ σοβαρά…και βίαια.

Βαβυλώνα («Babylon»)

Ο Ντάμιεν Σαζέλ επιστρέφει με τη «Βαβυλώνα», μια ταινία εποχής με κωμικά και δραματικά στοιχεία και ένα καστ που αποτελείται από τους: Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι, Ντιέγκο Κάλβα, Τζιν Σμαρτ κ.α. Η ιστορία ακολουθεί την άνοδο και πτώση πολλών χαρακτήρων κατά τη διάρκεια μετάβασης του Χόλιγουντ από τον βωβό κινηματογράφο στον εξελιγμένο από τα τέλη της δεκαετίας του 1920.

Χτύπος στην Καλύβα («Knock at the Cabin»)

Ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν σκηνοθετεί τους Τζόναθαν Γκροφ, Μπεν Αλντριτζ, Ντέιβ Μπαουτίστα, Ρούπερτ Γκριντ, Αμπι Κουίν και Νίκι Αμούκα-Μπερντ στην κινηματογραφική μεταφορά του «Knock at the Cabin». Ένα κορίτσι πηγαίνει με τους ομοφυλόφιλους πατεράδες στο δάσος και διαμένουν σε μια καμπίνα. Αλλά οι διακοπές τους θα μετατραπούν σύντομα σε εφιάλτη. Απαγωγοί εισβάλλουν στο σπίτι και προσπαθούν να τους πείσουν να κάνουν μια καταστροφική επιλογή για να αποτρέψουν μια αποκάλυψη.

Magic Mike: Ο Τελευταίος του Χορός («Magic Mike’s Last Dance»)

Ο Τσάνινγκ Τάτουμ επιστρέφει στον ρόλο του Μάικ για μια τελευταία φορά. Θα συναντήσει μια εύπορη γυναίκα που θα του προτείνει μια περφόρμανς στο Λονδίνο. Έτσι, ο Μάικ θα κάνει το καλύτερο που μπορεί ώστε να προχωρήσει η δουλειά του στο επόμενο επίπεδο.

Tàr

Η καταξιωμένη μουσικός Λίντια Ταρ βρίσκεται μέρες μακριά από την ηχογράφηση της συμφωνίας που θα πάει την καριέρα της ένα βήμα παραπέρα. Όμως όταν όλα αρχίζουν να συνωμοτούν εναντίον της, έχει την υιοθετημένη κόρη της για στήριγμα.

John Wick: Chapter 4

Στο τέταρτο κεφάλαιο της σειράς ταινιών, ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει στον ρόλο του εμβληματικού δολοφόνου. Η δράση επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο: από τη Νέα Υόρκη στο Παρίσι και από την Ιαπωνία, στο Βερολίνο. Στην ταινία συμμετέχουν και οι: Ντόνι Γεν, Σκοτ Άντκινς, Μπιλ Σκαρσγκαρντ, Ίαν ΜακΣέιν.

Creed III

Ο Κριντ συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο του μποξ, ενώ παράλληλα είναι επιτυχημένος στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Όταν ένας παιδικός φίλος, ο Ντάμιεν, αποφυλακίζεται, οι δυό τους θα αγωνιστούν στο ρινγκ και αυτό που θα παρακολουθήσουμε επί της οθόνης, θα είναι κάτι περισσότερο από μια μάχη. Ως πρώην παιδί – θαύμα, ο Ντάμιεν δεν έχει τίποτα να χάσει.

Η Μικρή Γοργόνα («The Little Mermaid»)

Σκηνοθετημένο από τον Ρομ Μάρσαλ, το live-action ριμέικ της κλασικής ταινίας κινουμένων σχεδίων από το 1989, περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ. Τις φωνές των χαρακτήρων δανείζουν οι Μελίσα Μακάρθι (Ούρσουλα), Νταβίντ Ντιγκς (Σεμπάστιαν), Τζέικομπ Τρέμπλεϊ (Φούσκας), Χαβιέ Μπαρδέμ (βασιλιάς Τρίτωνας). Τα τραγούδια έχει γράψει εκ νέου ο Λιν-Μανουέλ Μιράντα μαζί με τον συνθέτη Άλαν Μένκεν.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Το πέμπτο κεφάλαιο των περιπετειών του Ιντιάνα Τζόουνς αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο. Η ιστορία ακολουθεί τον δημοφιλή καθηγητή αρχαιολογίας να αναμετριέται με μια ομάδα ναζί. Στο πλευρό του, βρίσκεται και η βαφτιστήρα του, Έλενα (Φίμπι – Γουόλερ Μπριτζ), ενώ ο Μαντς Μίκελσεν υποδύεται τον κακό Βόλερ.

Dune: Part 2

Στο δεύτερο μέρος του «Dune», του οποίου τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, ο Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ) ενώνει τις δυνάμεις του με τους Φρέμεν ώστε να ελευθερώσουν τον πλανήτη Αρράκις από τον Οίκο Χαρκόννεν.

Barbie

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας, η Γκρέτα Γκέργουικ μεταφέρει την ιστορία της πιο διάσημης κούκλας, στη μεγάλη οθόνη. Το παιχνίδι που αγαπήθηκε πιο πολύ από όλα και εξελίχθηκε εντυπωσιακά από τότε που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, παίρνει σάρκα και οστά με την Μάργκοτ Ρόμπι στον ρόλο της Μπάρμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ σε αυτόν του Κεν. Παρά το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το σενάριο, το μόνο σίγουρο είναι ότι στο επίκεντρο της ιστορίες θα βρίσκονται θεματικές όπως το φύλο και η ταυτότητα.

Killers of the Flower Moon

Βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν, το «Killers of the Flower Moon» σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε μας μεταφέρει στην Οκλαχόμα του 1920 και τη μεταμόρφωσή της σε ένα από τα πιο πλούσια μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου στο έδαφος. Την ίδια χρονική περίοδο, μέλη της φυλής Osage Nation αρχίζουν να δολοφονούνται και το FBI θα αρχίσει να ερευνά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Μπρένταν Φρέιζερ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζέσι Πλέμονς, Τζον Λίθγκοου κ.α.

Ferrari

Ο Μάικλ Μαν σκηνοθετεί το «Ferrari», μια ταινία με κεντρικό χαρακτήρα τον πρώην οδηγό αγώνων δρόμου Έντσο Φεράρι τον οποίο υποδύεται ο Άνταμ Ντράιβερ. Ο ταραχώδης γάμος του με τη Λόρα Φεράρι (Πενέλοπε Κρουζ), τον οδηγεί να ποντάρει τα πάντα σε έναν τελευταίο αγώνα. Το καστ συμπληρώνουν οι Σέιλιν Γούντλεϊ, Πάτρικ Ντέμπσι, Τζακ Ο’ Κόνελ, Γκάμπριελ Λεόνε και Σάρα Γκαντόν.

Priscilla

Η Σοφία Κόπολα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιβλίο που έγραψε η Πρισίλα Πρίσλεϊ «Elvis & Me» με πρωταγωνιστές τους Κέιλι Σπέινι (Πρισίλα) και Τζέικομπ Ελόρντι (Έλβις Πρίσλεϊ).