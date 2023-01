Ένωση Κριτικών της Αμερικής: Στο «Tár» το βραβείο Καλύτερης Ταινίας

Το «Tár», η ταινία του Τοντ Φιλντ με πρωταγωνίστρια την Κέιτ Μπλάνσετ, ήταν ο μεγάλος νικητής των βραβείων της Ένωσης Κριτικών Αμερικής («The National Society Of Film Critics»).

Τα 60 μέλη που προέρχονται κυρίως από τις Ενώσεις Νέας Υόρκης και Λος Άντζελες, επέλεξαν τους καλύτερους της χρονιάς που έφυγε. Εκτός από το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, το φιλμ κέρδισε και στις κατηγορίες Α’ Γυναικείου Ρόλου (Μπλάνσετ) και Καλύτερο Σενάριο. Η έκπληξη ήρθε με τη βράβευση της Σάρλος Γουέλς στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία, για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο «Aftersun».

Η ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα «The Banshees of Inisherin» κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου (Κόλιν Φάρελ) και το Β’ Γυναικείου Ρόλου (Κέρι Κόντον). Ο Κε Χουί Κουάν τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο ανεξάρτητο φιλμ «Everything Everywhere All At Once».

Το βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας πήγε στο «EO», ενώ το φαβορί για Όσκαρ «All The Beauty And All The Bloodshed» έλαβε αυτό του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας» για το 2022 απέσπασε η ταινία «Drive My Car» και το 2021, το «Nomadland».

Όπως πολλές ομάδες κριτικών, έτσι και η Ένωση αποκάλυψε τους επιλαχόντες και τους πόντους που κέρδισε κάθε ταινία ή υποψήφιος.

Αναλυτικά, η λίστα.

Καλύτερη Ταινία: TÁR (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: Aftersun (49 πόντοι), No Bears (32 πόντοι)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Γουέλς, Aftersun (60 πόντοι)

Επιλαχόντες: Παρκ Τσαν-γουκ, Decision to Leave (47 πόντοι), Τζαφάρ Παναχί, No Bears (36 πόντοι)

Καλύτερο Σενάριο: Τόντ Φιλντ, TÁR (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: Μάρτιν ΜακΝτόνα, The Banshees of Inisherin (42 πόντοι), Τζέιμς Γκρέι, Armageddon Time (18 πόντοι)



Α’ Γυναικείος Ρόλος: Κέιτ Μπλάνσετ, TÁR (61 πόντοι)

Επιλαχόντες: Μισέλ Γέο, Everything Everywhere All At Once (38 πόντοι), Τίλντα Σουίντον, The Eternal Daughter, Μισέλ Γουίλιαμς, The Fabelmans (27 πόντοι)

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Κόλιν Φάρελ, After Yang και The Banshees of Inisherin (71 πόντοι)

Επιλαχόντες: Πολ Μέσκαλ, Aftersun (55 πόντοι), Μπιλ Νάι, Living (33 πόντοι)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Κέρι Κόντον, The Banshees of Inisherin (57 πόντοι)

Επιλαχόντες: Νίνα Χος, Tar (43 πόντοι), Ντόλι ντε Λέον, Triangle of Sadness (35 πόντοι)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χούι Κουάν, Everything Everywhere All At Once (45 πόντοι)

Επιλαχόντες: Ταϊρί Χένρι, Causeway (35 πόντοι), Μπάρι Κέογκαν The Banshees of Inisherin (27 πόντοι)

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: All the Beauty and the Bloodshed (46 πόντοι)

Επιλαχόντες: Descendant (40 πόντοι), All That Breathes (27 πόντοι)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: EO (43 πόντοι)

Επιλαχόντες: No Bears (37 πόντοι), Decision to Leave (34 πόντοι)

Με πληροφορίες από το The Playlist