Το Χόλιγουντ δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στις Χρυσές Σφαίρες

Δυό χρόνια από την κρίση που πυροδότησε έρευνα των Los Angeles Times αποκαλύπτωντας την έλλειψη διαφορετικότητας στα μέλη του οργανισμού, οι Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) επέστρεψαν το βράδυ της Τρίτης με την 80η τελετή απονομής των βραβείων.

Mετά την έντονη διαφωνία γύρω από τους εκπροσώπους της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ, την ομάδα δημοσιογράφων που επιλέγει τους βραβευθέντες, η βιομηχανία ψυχαγωγίας φαίνεται πως είναι έτοιμη να συγχωρήσει τον ιστορικό θεσμό και να συμμετάσχει και πάλι στις απονομές. Ωστόσο, ένα μέρος ηθοποιών, παραγωγών, κινηματογραφιστών αδυνατεί να ξεχάσει όλα όσα συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ο προβληματισμός για την ηθική της Ένωσης και τις οικονομικές πρακτικές της, ήταν μεγάλος.

Για πολλούς μήνες, δεν ήταν ξεκάθαρο αν μια από τις πιο δημοφιλείς τελετές της βιομηχανίας θα επανεμφανιζόταν, αλλά στο τέλος κέρδισαν η αποδοχή και η δύναμη της προώθησης ταινιών και σειρών.

Διασημότητες όπως οι Μάργκοτ Ρόμπι, Μισέλ Γουίλιαμς, Μπίλι Πόρτερ και Στίβεν Σπίλμπεργκ περπάτησαν για ακόμα μια φορά στο κόκκινο χαλί, μαγνητίζοντας φωτορεπόρτερ και άλλους παρευρισκόμενους. Οι νικητές – συμπεριλαμβανομένων των Μισέλ Γεό και Τζόναθαν Κι Κουάν («Everything Everywhere All at Once»), Κόλιν Φάρελ («The Banshees of Inisherin») και Όστιν Μπάτλερ («Elvis») χαμογελούσαν στον φακό μαζί με τα αγαλματίδιά τους, με την ελπίδα η Χρυσή Σφαίρα να αποτελέσει την αφετηρία για τον δρόμο προς τα Όσκαρ.

Η αυτοβιογραφική ιστορία ενηλικίωσης του Σπίλμπεργκ «The Fabelmans» κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας – Δράμα, ενώ το «Banshees of Inisherin» το αντίστοιχο βραβείο στην κατηγορία Κωμωδίας ή Μιούζικαλ. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, υπήρχαν μερικά άβολα αστεία και υβριστικά σχόλια, αλλά κανένα χαστούκι (σ.σ. όπως συνέβη στα Όσκαρ του 2022 όταν ο Γουίλ Σμιθ χτύπησε πάνω στη σκηνή τον κωμικό Κρις Ροκ). Εν ολίγοις, ήταν σε πολλές περιπτώσεις μια τελετή όπως κάθε άλλη.

Φωτ. Rich Polk/NBC via AP

Οι αλλαγές της Ένωσης

«Όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε στους Times ο Ρίτσαρντ Τζένκινς, υποψήφιος για την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά του Netflix «Monster: The Jeffrey Dahmer Story». «Γι’αυτό είμαι εδώ».

Η έρευνα των Los Angeles Times πυροδότησε ένα κύμα επικρίσεων όσο δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά το Χόλιγουντ από το 2015 και την καμπάνια #OscarsSoWhite. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ένωση των στούντιο παραγωγής, δημοσιογράφων και υπεύθυνων δημοσίων σχέσεων σε ένα μποϊκοτάζ της βιομηχανίας, που απειλούσε το μέλλον των Golden Globes.

Τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου έκανε προσπάθειες για να πείσει τη βιομηχανία ότι έχει κάνει σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την ένταξη μη λευκών μελών στον οργανισμό, η αγωνία μεταφέρθηκε από το ποιος θα κέρδιζε υποψηφιότητα στο ποιος θα εμφανιζόταν τελικά στο Beverly Hilton Hotel. Σύμφωνα με τους New York Times, οι ατζέντες, οι μάνατζερ και οι στιλίστες που βοηθούν τους σταρ, είπαν ότι πολλοί δεν ενδιαφέρονταν για την τελετή. Πράγματι, τουλάχιστον 20 υποψήφιοι συμπεριλαμβανομένων των Τζούλια Ρόμπερτς, Κέιτ Μπλάνσετ και Ζεντάγια, απουσίαζαν.

Σάλμα Χάγιεκ και Χάρβεϊ Γκιγιέν. Φωτ. Rich Polk/NBC via AP

Την τελευταία διετία, κι ενώ αγωνίστηκε για να κερδίσει ξανά το Χόλιγουντ, η Ένωση έκανε ριζικές αλλαγές εντός κι εκτός. Πέρυσι, ο οργανισμός πρόσθεσε έξι μαύρους δημοσιογράφους και έφερε 103 μέλη – 18 ασιατικής καταγωγής, 12 λατινικής καταγωγής και 9 από τη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η ομάδα απαγόρευσε τα δώρα, δημιούργησε μια τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς και απέβαλε μέλη που κατηγορήθηκαν για παραβίαση των κανόνων.

Παρά τις συγκρούσεις που τις περιβάλλουν, οι Χρυσές Σφαίρες δεν θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστος προάγγελος των Όσκαρ. Αλλά, ενώ η αξιοπιστία τους έχει αμφισβητηθεί, τα αποτελέσματα μπορούν να δώσουν μια πρώτη αίσθηση για το ποιες ταινίες θα υπερισχύσουν μέχρι την τελετή απονομής της Ακαδημίας.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times, τους New York Times