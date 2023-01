Critics Choice Awards 2023: «Τα Πάντα Όλα», «Abbott Elementary», «Better Call Saul» οι μεγάλοι νικητές

Η χρονική περίοδος των βραβεύσεων (awards season) στο Χόλιγουντ συνεχίζεται. Τα Critics Choice Awards (βραβεία Ένωσης Κριτικών) που αφορούν τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες με οικοδέσποινα την Αμερικανίδα κωμικό, παρουσιάστρια και συγγραφέα, Τσέλσι Χάντλερ.

Η ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All at Once») κέρδισε το μεγάλο βραβείο, ενώ στις τηλεοπτικές κατηγορίες τα «Abbott Elementary» και «Better Call Saul» ξεχώρισαν τα βραβεία Καλύτερης Κωμικής και Καλύτερης Δραματικής Σειράς, αντίστοιχα.

Για άλλη μια φορά, η εκδήλωση ήταν λαμπερή καθώς στο κόκκινο χαλί περπάτησαν πολλές διασημότητες και τα φλας των φωτογράφων άστραψαν αμέσως. Ωστόσο ηθοποιοί όπως ο Κόλιν Φάρελ και η Τζέιμι Λι Κέρτις έπρεπε να παραμείνουν στο σπίτι καθώς μολύνθηκαν με Covid-19.

Η Μισέλ Φάιφερ ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει στον Τζεφ Μπρίτζες το τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας του και η Κέιτ Χάντσον παρουσίασε το βραβείο SeeHer στην Τζανέλ Μονέ.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: «Τα Πάντα Όλα» – (Everything Everywhere All At Once)

Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ – (Everything Everywhere All At Once)

Πρωτότυπο Σενάριο: «Τα Πάντα Όλα»

Διασκευασμένο Σενάριο: Women Talking

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Κέιτ Μπλάνσετ – «Tar»

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ – «Η Φάλαινα»

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Αντζελα Μπάσετ, «Black Panther: Wakanda Forever»

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κε Χουί Κουάν – «Τα Πάντα Όλα»

Νεαρός/η Ηθοποιός: Γκάμπριελ ΛαΜπέλε – «The Fabelmans»

Καλύτερο Καστ: «Glass Onion – Στα Μαχαίρια»

Φωτογραφία: «Top Gun: Maverick»

Σκηνικά: «Βαβυλώνα»

Μοντάζ: «Τα Πάντα Όλα»

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: «Elvis»

Εφέ: «Avatar: The Way of Water»

Καλύτερη Κωμωδία: «Glass Onion: Στα Μαχαίρια

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Guillermo del Toro’s Pinocchio»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «RRR»

Μουσική: «Tar»

Τραγούδι: Naatu Naatu: «RRR»

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: Better Call Saul

Καλύτερη Κωμική Σειρά: Abbott Elementary

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Ζεντάγια – «Euphoria»

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπομπ Οντενκίρκ – «Better Call Saul»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζένιφερ Κούλιτζ – «The White Lotus»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζιανκάρλο Εσποσίτο – «Better Call Saul»

A’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ – «The Bear»

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – «Hacks»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χένρι Γουίνκλερ – «Barry»

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σέριλ Λι Ραλφ, «Abbott Elementary»

Καλύτερη Μίνι Σειρά: The Dropout

Καλύτερη Τηλεταινία: Weird: The Al Yankovich Story

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Αμάντα Σέιφρεντ – «The Dropout»

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Ντάνιελ Ράντλιφ – «Weird: The Al Yankovich Story»

B’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Νίσι Νας-Μπετς, «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά/Τηλεταινία: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ – «Black Bird»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Σειρά: Panchinko

Καλύτερη Κωμωδία Special: Norm MacDonald: Nothing Special

Καλύτερη Σειρά Κινουμένων Σχεδίων: Harley Quinn

Καλύτερο Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver

