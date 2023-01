Τα Όσκαρ… για τους λάτρεις της στατιστικής

Το μεσημέρι της Τρίτης, ώρα Ελλάδος, ο Ριζ Άχμεντ και η Άλισον Γουίλιαμς σε απευθείας σύνδεση από το Μπέβερλι Χιλς ανακοίνωσαν τις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ, του μεγαλύτερου κινηματογραφικού θεσμού βραβείων.

Oscars 2023: Στο «Everything Everywhere All At Once» οι περισσότερες υποψηφιότητες

Στην 95η τελετή, λοιπόν, που θα λάβει χώρα στις 12 Μαρτίου, Χρυσά Αγαλματίδια θα διεκδικήσουν παλιοί γνώριμοι του θεσμού, συντελεστές που ειδαν το όνομά τους να προτείνεται από την Ακαδημία για πρώτη φορά φέτος, ενώ, η ταινία το όνομα της οποίας θα δούμε μπροστά μας ξανά και ξανά είναι το «Everything, Everywhere, All At Once», μιας και η φιλόδοξη προσπάθεια των Ντον Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ διεκδικεί 11 Όσκαρ.

Παρακάτω συγκεντρώνουμε τα πιο ενδιαφέροντα «στατιστικά» που προκύπτουν από τις φετινές υποψηφιότητες:

Φέτος είναι η χρονιά των παρθενικών υποψηφιοτήτων. Μάλιστα, από τους 20 συνολικά ηθοποιούς που διεκδικούν Χρυσό Αγαλματίδιο στις τέσσερις κατηγορίες (Α’ και Β’ Ανδρικού και αντίστοιχα, Α’ και Β’ Γυναικείου), οι 16 είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά.

Όσο για την κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου, εκεί όλοι οι ηθοποιοί βλέπουν το όνομά τους σε οσκαρική υποψηφιότητα για πρώτη φορά (Όστιν Μπάτλερ για το «Elvis», Κόλιν Φάρελ για το «The Banshees of Inisherin», Μπρένταν Φρέιζερ για το «The Whale», Πολ Μεσκάλ για το «Aftersun» και Μπιλ Νάι για το «Living»).

Όσο για τη Μισέλ Γιέο, πρωταγωνίστρια του «Everything, Everywhere, All At Once», γίνεται η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που διεκδικεί το βραβείο στην Κατηγορία Α’ Γυναικείου. Στην ίδια κατηγορία, για πρώτη φορά βλέπουμε την Άνα ντε Άρμας για την ερμηνεία της στο «Blonde» και την Αντρέα Ράιζμποροου για την ερμηνεία της στο «To Leslie».

Ο Μπρένταν Γκλίσον και ο Μπάρι Κέογκαν είναι και οι δύο για πρώτη φορά υποψήφιοι, στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού, για τον ρόλο τους στην ίδια ταινία, το «The Banshees of Inisherin». Πρώτη φορά στην ίδια κατηγορία και για τους Μπράιαν Τίρι Χένρι («Causeway») και Κε Χούι Κουάν («Everything, Everywhere, All At Once»).

Και το Όσκαρ Β’ Γυναικείου για πρώτη φορά διεκδικούν η Χονγκ Τσάου («The Whale»), η Τζέιμι Λι Κέρτις και η Στέφανι Χσου, και οι δύο για το «Everything, Everywhere, All At Once».

Όποια οσκαρική πέτρα κι αν σηκώσει κανείς φέτος, θα βρει από κάτω το «Everything, Everywhere, All At Once». Φωτ.: Allyson Riggs/A24 Films via AP

Η Ριάνα μπορεί πλέον να προσθέσει και μία οσκαρική υποψηφιότητα στο βιογραφικό της, για το κομμάτι «Lift Me Up» που ακούστηκε στο soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever».

Όσο για τους δημιουργούς του «Everything, Everywhere, All At Once», Ντον Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ, απέσπασαν με το «καλημέρα» όχι μία, όχι δύο αλλά τρεις υποψηφιότητες: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Οι ταινίες των Όσκαρ φέτος…πουλάνε. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιες ταινίες στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας έχουν αποφέρει συνολικά κέρδη ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διεθνές box office -κυρίως λόγω των αστρονομικών κερδών που είχαν το «Top Gun: Maverick» και το «Avatar: The Way of Water» (το δεύτερο συνεχίζει δυναμικά στις αίθουσες).

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, το όνομα του οποίου είδαμε στην κατηγορία της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για το «The Fabelmans», έχει πλέον τις δεύτερες περισσότερες υποψηφιότητες στην κατηγορία Σκηνοθεσίας και συγκεκριμένα 9 (τον ξεπερνά μόνο ο Γουίλιαμ Γουάιλερ με 12), θέση την οποία μοιράζεται με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Η Άντζελα Μπάσετ, πάλι, με την υποψηφιότητά της στην κατηγορία Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Black Panther: Wakanda Forever» γίνεται η πρώτη ηθοποιός που διεκδικεί βραβείο σε κάποια από τις τέσσερις σχετικές κατηγορίες με ρόλο της σε ταινία της Marvel.

Στις κατηγορίες των ηθοποιών, υπάρχουν συνολικά τέσσερις Ασιάτες (Χονγκ Τσάου, Στέφανι Χσου, Μισέλ Γεό και Κι Χουί Κουάν), αριθμό-ρεκόρ για μία μόνο χρονιά.

Διεκδικώντας 9 βραβεία, το «The Banshees of Inisherin» συγκέντρωσε τις δεύτερες περισσότερες υποψηφιότητες για φέτος. Φωτ.: Searchlight Pictures via AP

Έντονο είναι βέβαια φέτος και το άρωμα Ιρλανδίας. Το ¼ των υποψηφίων στις κατηγορίες ηθοποιών είναι Ιρλανδοί (Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Γκλίσον, Μπάρι Κέογκαν, Κέρι Κόντον και Πολ Μεσκάλ), το ιρλανδικό «The Banshees of Inisherin» έχει συνολικά 9 υποψηφιότητες, τις δεύτερες περισσότερες φέτος, ενώ βραβείο διεκδικούν το επίσης ιρλανδικό «The Quiet Girl» στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και το «An Irish Goodbye» από τη Βόρεια Ιρλανδία που είναι υποψήφιο για Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους.

Τα φετινά Όσκαρ, όμως, δίνουν χώρο και στους βετεράνους των φιλμ. Για την ακρίβεια, ο Τζουντ Χιρς, που είδαμε στην κατηγορία του Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του «θείου Μπόρις» στο «The Fabelmans», στα 87 του χρόνια, γίνεται ο δεύτερος γηραιότερος υποψήφιος στις κατηγορίες των ηθοποιών στον θεσμό. Τον περνά μόνο ο Κρίστοφερ Πλάμερ, που το 2018 στα 88 του χρόνια απέσπασε μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στο «All The Money In The World».

Τέλος, από χθες ο συνθέτης Τζον Γουίλιαμς είναι επίσημα ο γηραιότερος υποψήφιος συνολικά στην ιστορία του θεσμού. Με το score του για το «The Fabelmans» απέσπασε την 53η(!) υποψηφιότητα για Όσκαρ, στην κατηγορία Πρωτότυπης Μουσικής.

Με πληροφορίες από το Forbes.