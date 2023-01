OscarsStillSoWhite: Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η βιομηχανία ψυχαγωγίας παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό ως προοδευτική, φιλελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς. Όμως σχεδόν κάθε φορά, οι υποψηφιότητες των Όσκαρ δεν ακολουθούν αυτή τη φιλοσοφία καθώς πολλοί μη λευκοί ηθοποιοί και κινηματογραφιστές μένουν εκτός των προτάσεων της Ακαδημίας.

Από τις φετινές υποψηφιότητες που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, φιλμ με μαύρους πρωταγωνιστές και σκηνοθέτες όπως τα «The Woman King», «Till» και «Nope» αποκλείστηκαν, επαναφέροντας στο προσκήνιο το χάσταγκ #OscarsSoWhite.

«Το #OscarsSoWhite εδώ λειτουργεί για την απουσία των Ντανιέλ και Βαϊόλα», τουίταρε η κριτικός μουσικής Μπριτ Τζούλιους, αναφερόμενη στην Ντανιέλ Ντίντγουιλερ που πρωταγωνιστή στην ταινία «Till» και τη Βαϊόλα Ντέιβις από το φιλμ «The Woman King». «Ντροπή», έγραψε η Τζούλιους.

Σπουδαία χρονιά για τους Ασιάτες δημιουργούς

Φέτος, υπήρξε εκπροσώπηση, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήρθε με τις 11 υποψηφιότητες της ταινίας «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All at Once»), συμπεριλαμβανομένων αυτών στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Σκηνοθεσία», «Α’ Γυναικείος Ρόλος», «Πρωτότυπο Σενάριο» κ.α. Η Μισέλ Γεό είναι η πρώτη ηθοποιός ασιατικής καταγωγής που καταφέρνει να εξασφαλίσει μια θέση στην πεντάδα Α’ Γυναικείου Ρόλου και μάλιστα, αποτελεί ένα από τα τρία φαβορί για τη νίκη.

Στις επιλογές της Ακαδημίας βρίσκονται οι Χονγκ Τσάου («Η Φάλαινα») και Καζούο Ισιγκούρο («Living») μαζί με την αναγνώριση της σκηνοθέτιδας Ντόμι Σι για την ταινία «Turning Red» και εκείνη των M.M. Keeravaani και Chandrabose για τη δημιουργία του τραγουδιού «Naatu Naatu» που ακούγεται στην ταινία «RRR». Οπότε, αυτή ήταν μια εκπληκτική χρονιά για τους Ασιάτες δημιουργούς στα Όσκαρ.

Οι απουσίες

Αυτό όμως δεν ισχύει για τους μαύρους ηθοποιούς. Ανάμεσα στις σημαντικές κατηγορίες, μόνο δύο Αφροαμερικανοί έλαβαν υποψηφιότητες: Η Άντζελα Μπάσετ είναι υποψήφια στην πεντάδα Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Black Panther: Wakanda Forever» και ο Μπράιαν Ταϊρι Χένρι για τον ρόλο του στο ψυχολογικό δράμα «Causeway».

Από την πρώτη τελετή απονομής το 1929, αυτή είναι η 83η φορά που οι ψηφοφόροι της Ακαδημίας Κινηματογράφου δεν προτείνουν κάποια μαύρη ηθοποιό για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Χάλι Μπέρι παραμένει η μόνη μαύρη γυναίκα που κερδίζει το Όσκαρ ερμηνείας, για την ερμηνεία της ως Λετίσια Μάσγκροουβ στο φιλμ «Monster’s Ball».

Τον Ιανουάριο του 2015, μετά την κυκλοφορία των υποψηφιοτήτων εκείνης της χρονιάς όπου όλοι οι προτεινόμενοι ήταν λευκοί, η υποστηρίκτρια σε θέματα εκπροσώπησης Έιπριλ Ρέιν ήταν η πρώτη που τουίταρε το #OscarsSoWhite. Το χάσταγκ άρχισε να κάνει τον γύρο του Διαδικτύου και πυροδότησε τις συνεχείς καμπάνιες για ένταξη κινηματογραφιστών και ερμηνευτών διαφορετικής καταγωγής.

Οι αριθμοί

Έρευνα των Los Angeles Times από το 2012 έδειξε ότι οι ψηφοφόροι των Όσκαρ εκείνη τη χρονιά ήταν σχεδόν 94% Καυκάσιοι και 77% άνδρες. Οι μαύροι ψηφοφόροι αποτελούσαν περίπου το 2% της Ακαδημίας και οι Λατίνοι λιγότερο από το 2%. Από τότε, η Ακαδημία έχει κάνει κάποιες αλλαγές στα μέλη της ψηφοφορίας. Αυτό φάνηκε με τις βραβεύσεις των Ντάνιελ Καλούγια («Moonlight») το 2017 και Γουίλ Σμιθ το 2022.

Με πληροφορίες από τους Los Angeles Times, το Slate