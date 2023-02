Oscars 2023: Πού και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις υποψήφιες ταινίες

Η φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ πλησιάζει και μέχρι τις 12 Μαρτίου που θα ανακοινωθούν οι νικητές, υπάρχει χρόνος για θέαση των υποψήφιων ταινιών που διεκδικούν χρυσά αγαλματίδια.

Η κινηματογραφική σοδειά αυτής της χρονιάς είναι ευρεία ως προς τα είδη και ενδιαφέρουσα, με φιλμ από το Tár του Τοντ Φιλντ μέχρι το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον. Πού και πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τους υποψηφίους;

Τα Πάντα Όλα («Everything Everywhere All At Once»). Σκηνοθεσία: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ.

Περιγραφή: Η Κινεζοαμερικανίδα Έβελιν Γουάνγκ έχει πολλά να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά της, από την ευθύνη ενός μαγαζιού με πλυντήρια μέχρι τα οικογενειακά προβλήματα και μια εφοριακό που δεν μπορεί να αποφύγει. Ώσπου θα αρχίσει να μεταπηδά σε παράλληλα σύμπαντα και να συναντά διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της.

Υποψηφιότητες: 11

Διαθέσιμη στην COSMOTE TV (on demand)

Τα Πνεύματα του Ινισέριν («The Banshees of Inisherin»). Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Περιγραφή: Τοποθετημένη σε ένα απομακρυσμένο νησί στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας, η ιστορία ακολουθεί τους φίλους Παντρέκ (Κόλιν Φάρελ) και Κολμ (Μπρένταν Γκλίσον) που βρίσκονται σε αδιέξοδο όταν ο Κολμ ξαφνικά αποφασίζει να διακόψει τη φιλία τους. Ένας εμβρόντητος Παντρέκ, με τη βοήθεια της αδερφής του της Σιβόν (Κέρι Κόντον) και ενός προβληματικού νεαρού, του Ντόμινικ (Μπάρι Κέογκαν), προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση, αρνούμενος να αποδεχθεί το «όχι» ως απάντηση. Οι επανειλημμένες προσπάθειες του Παντρέκ το μόνο που καταφέρνουν είναι να ενισχύσουν την απόφαση του πρώην φίλου του και όταν ο Κολμ του δίνει ένα απεγνωσμένο τελεσίγραφο, τα γεγονότα κλιμακώνονται τάχιστα με συνταρακτικές συνέπειες.

Υποψηφιότητες: 9

Στις 23 Φεβρουαρίου στις ελληνικές αίθουσες

Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο («All Quiet on the Western Front»). Σκηνοθεσία: Εντουαρντ Μπέργκερ

Περιγραφή: Η ιστορία ενός νεαρού Γερμανού στρατιώτη στο Δυτικό Μέτωπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Παούλ και οι σύντροφοί του βιώνουν από πρώτο χέρι πώς η αρχική ευφορία του πολέμου μετατρέπεται σε απόγνωση και φόβο, καθώς πολεμούν για τη ζωή τους, αλλά και ο ένας για τον άλλο, στα χαρακώματα.

Υποψηφιότητες: 9

Η ταινία είναι διαθέσιμη στο Netflix

Elvis. Σκηνοθεσία: Μπαζ Λούρμαν

Περιγραφή: Η ζωή και η μουσική του Έλβις Πρίσλεϊ (Όστιν Μπάτλερ) μέσα από την περίπλοκη σχέση με τον μάνατζέρ του, συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ (Τομ Χανκς). Η ιστορία εμβαθύνει στην πολύπλοκη δυναμική μεταξύ του Πρίσλεϊ και του Πάρκερ, των οποίων η σχέση μετρά πάνω από 20 χρόνια, με φόντο το εξελισσόμενο πολιτιστικό τοπίο και την «απώλεια της αθωότητας» στην Αμερική. Στο επίκεντρο αυτής της διαδρομής βρίσκεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς ανθρώπους στη ζωή του Έλβις, η Πρισίλα Πρίσλεϊ (Ολίβια ΝτεΤζόντζ).

Υποψηφιότητες: 8

Διαθέσιμη στη Vodafone TV (on demand)

The Fabelmans. Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Περιγραφή: Η αυτοβιογραφική ιστορία ακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που ερωτεύεται το σινεμά και ξεκινά να δημιουργεί τις δικές του ταινίες, ενώ αντιμετωπίζει κι άλλες προκλήσεις της εφηβικής ζωής.

Υποψηφιότητες: 7

Η ταινία προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

Top Gun: Maverick. Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίνσκι

Περιγραφή: Μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας, ο πιλότος μαχητικού αεροσκάφους Μάβερικ, πρέπει να εκπαιδεύσει μια ομάδα νέων πιλότων για μια αποστολή υψηλού προφίλ.

Υποψηφιότητες: 6

Διαθέσιμη στην Cosmote TV (on demand)

Tár. Σκηνοθεσία: Τοντ Φιλντ

Περιγραφή: Μια διάσημη μαέστρος, η Λίντια Ταρ, η οποία σε λίγες ημέρες θα ηχογραφήσει μια συμφωνία που θα την οδηγήσει ακόμα πιο ψηλά στην καριέρα της. Ωστόσο, θα έρθει αντιμέτωπη με κάποιο ανατρεπτικό γεγονός με την υιοθετημένη κόρη στο πλευρό της.

Υποψηφιότητες: 6

Από τις 9 Φεβρουαρίου, στις ελληνικές αίθουσες

Black Panther: Wakanda Forever. Σκηνοθεσία: Ράιαν Κούγκλερ

Περιγραφή: Μετά τον θάνατο του Βασιλιά T’Challa, η βασίλισσα Ραμόντα, η πριγκίπισσα Σούρι, ο M’Baku, η Οκόγιε και οι πολεμίστριες, αγωνίζονται για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Όταν βασιλιάς ενός κρυμμένου υποθαλάσσιου έθνους, τους προειδοποιεί ότι πλησιάζει μία παγκόσμια απειλή που σκοπεύει να αντικρούσει με δυσάρεστες μεθόδους, οι κάτοικοι της Wakanda ενώνουν τις δυνάμεις τους, ώστε να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το βασίλειο της Wakanda.

Υποψηφιότητες: 5

Διαθέσιμο στην πλατφόρμα Disney+ από την 1η Φεβρουαρίου

Avatar: The Way of Water. Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον

Περιγραφή: Ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη μιας φυλής που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Σάλι πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας.

Υποψηφιότητες: 4



Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

Βαβυλώνα («Babylon»). Σκηνοθεσία: Ντέιμιαν Σαζέλ



Περιγραφή: Μια ιστορία υπέρμετρης φιλοδοξίας και εξωφρενικής ακρότητας, που ακολουθεί την άνοδο και την πτώση πολλών χαρακτήρων σε μια εποχή αχαλίνωτης παρακμής και διαφθοράς στα πρώτα χρόνια του Χόλυγουντ.

Υποψηφιότητες: 3

Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

Η Φάλαινα («The Whale»). Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι

Περιγραφή: Ένας μοναχικός καθηγητής αγγλικών που υποφέρει από παχυσαρκία, επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την απομακρυσμένη έφηβη κόρη του, ως μια τελευταία ευκαιρία για εξιλέωση.

Υποψηφιότητες: 3



Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

To Τρίγωνο της Θλίψης («The Triangle of Sadness»). Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Εστλουντ

Περιγραφή: Τα διάσημα μοντέλα Καρλ και Γιαγια είναι καλεσμένα σε μια πολυτελή κρουαζιέρα με μία παρέα από ασύλληπτα πλούσιους επιβάτες, έναν ολιγάρχη από τη Ρωσία, βρετανούς εμπόρους όπλων και έναν αλκοολικό καπετάνιο, που επικαλείται τον Μαρξ. Στην αρχή, τα πάντα είναι υλικό για αξιοζήλευτες αναρτήσεις στο Instagram. Αλλά, όταν ξεσπά μία θύελλα και όλοι παθαίνουν ναυτία κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με τον καπετάνιο, η ειδυλλιακή κρουαζιέρα καταλήγει σε φιάσκο. Ο Καρλ και η Γιαγια βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί με ένα τσούρμο δισεκατομμυριούχων και μία από τις καθαρίστριες του γιοτ. Η ιεραρχία ανατρέπεται στο νησί, καθώς η καθαρίστρια είναι η μόνη που ξέρει να ψαρεύει.

Υποψηφιότητες: 3



Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

Γυναικείες Κουβέντες («Women Talking»). Σκηνοθεσία: Σάρα Πόλεϊ



Περιγραφή: Το 2010, οι γυναίκες μιας απομονωμένης θρησκευτικής κοινότητας παλεύουν να συμβιβάσουν την πραγματικότητά τους με την πίστη τους. Παρόλο που πολλές διαφωνούν μεταξύ τους σε βασικά πράγματα, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν μαζί, για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο για τις ίδιες και τα παιδιά τους.



Υποψηφιότητες: 2



Από τις 23 Φεβρουαρίου, στις ελληνικές αίθουσες

Αισθάνομαι ζωντανός («Living»). Σκηνοθεσία: Ολιβερ Ερμάνους

Περιγραφή: Στο Λονδίνο το 1952, ο Γουίλιαμς, ένας βετεράνος δημόσιος υπάλληλος, αποτελεί ένα μικρό γρανάζι στην γραφειοκρατία της αναδόμησης της μεταπολεμικής Αγγλίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Καθώς άπειρα χαρτιά κατακλύζουν το γραφείο του, μαθαίνει ότι έχει μία θανάσιμη ασθένεια. Έτσι ξεκινάει να ψάχνει κάποιο νόημα στη ζωή του όσο του μένει ακόμα χρόνος.

Υποψηφιότητες: 2

Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

Η Αυτοκρατορία του Φωτός («Empire of Light»). Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες

Περιγραφή: Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s, η Χίλαρι (Ολίβια Κόλμαν), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Στίβεν (Μάικλ Γουόρντ), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας.

Υποψηφιότητες: 1

Από τις 2 Φεβρουαρίου, στις ελληνικές αίθουσες

Aftersun. Σκηνοθεσία: Σάρλοτ Γουέλς

Περιγραφή: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει έναν νεαρό χωρισμένο πατέρα που πηγαίνει διακοπές με την κόρη του. Στις μέρες που θα ακολουθήσουν, ξεδιπλώνεται η σχέση τους, η ζωή τους αλλά και τα τραύματά τους. Η ανάμνηση αυτή θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στην ψυχή της -ενήλικης πια- κοπέλας.

Υποψηφιότητες: 1

Η ταινία συνεχίζεται να προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες

RRR. Σκηνοθεσία: Σ. Σ. Ρατζαμούλι

Περιγραφή: Μια ιστορία για δύο θρυλικούς επαναστάτες και το ταξίδι μακριά από το σπίτι τους, πριν αρχίσουν να πολεμούν για τη χώρα τους τη δεκαετία του 1920.



Υποψηφιότητες: 1

Διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix

Glass Onion: Στα Μαχαίρια («Glass Onion: A Knives Out Mystery». Σκηνοθεσία: Ράιαν Τζόνσον

Περιγραφή: Ο ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ επιστρέφει για ακόμα μια υπόθεση εγκλήματος την οποία θα κληθεί να επιλύσει. Το whodunnit σίκουελ του «Knives Out» είναι γυρισμένο στις Σπέτσες, με ένα λαμπερό καστ, όμορφη φωτογραφία και σασπένς.

Υποψηφιότητες: 1

Διαθέσιμη στο Netflix

Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο («Guillermo del Toro’s Pinocchio»). Σκηνοθεσία: Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Περιγραφή: Αυτό το ευφάνταστο μιούζικαλ σε stop motion, σε σκηνοθεσία των Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και Μαρκ Γκούσταφσον, αφηγείται τις περιπέτειες του σκανταλιάρη και απείθαρχου Πινόκιο, ο οποίος ψάχνει τη θέση του στον κόσμο.

Υποψηφιότητες: 1

Διαθέσιμη στο Netflix