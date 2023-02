Ο «Τιτανικός» έπεσε στο… παγόβουνο του Avatar

Το νέο μπλοκμπάστερ του Τζέιμς Κάμερον «Avatar: The Way of Water», ξεπέρασε σε εισπράξεις την άλλη υπερπαραγωγή του σκηνοθέτη «Τιτανικός», ως η τρίτη πιο επιτυχημένη ταινία στην ιστορία του διεθνούς box office.

Το σίκουελ επιστημονικής φαντασίας έχει αποφέρει 1.538 εκατομμύρια δολάρια εκτός Αμερικής, ακολουθώντας την πρώτη ταινία «Avatar» από το 2009 (2,1 δισ. δολάρια) και το «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» (1,9 δισ. δολάρια) όσον αφορά τις διεθνείς πωλήσεις εισιτηρίων.

Το μεγάλου προϋπολογισμού «The Way of Water» είχε απήχηση σε όλο τον κόσμο, με 636 εκατ. δολάρια στο box office της Αμερικής και 2,174 δισ. δολάρια σε όλο τον κόσμο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η ταινία κατατάσσεται ως η τέταρτη με τις υψηλότερες εισπράξεις μετά το «Avatar» (2,92 δισ. δολάρια), το «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη» (2,7 δισ. δολάρια) και τον «Τιτανικό» (2,19 δισ. δολάρια). Οπως αναφέρει ο ιστότοπος Variety, πιθανότατα να ξεπεράσει τον «Τιτανικό» την επόμενη εβδομάδα.

Οπως στην πρώτη ταινία, έτσι και στο σίκουελ τις πωλήσεις των εισιτηρίων βοήθησαν οι προβολές σε οθόνες Imax και 3D, όπως και οι θεατές όλων των ηλικιών και δημογραφικών στοιχείων που παρακολούθησαν πάνω από μία φορά την ταινία.

Στην Αμερική, το «Avatar: The Way of Water» είναι η 10η μεγαλύτερη ταινία πίσω από «Jurassic World» (στην ένατη θέση με 653 εκατ. δολάρια), τον «Τιτανικό» (στην όγδοη θέση με 659 εκατ. δολάρια) και το «Avengers: Infinity War» (στην έβδομη θέση με 678 εκατ. δολάρια).

Για το στούντιο της Ντίσνεϊ, αλλά και για τον Κάμερον, το τεράστιο ενδιαφέρον για τον πλανήτη Πανδώρα είναι ενθαρρυντικό γιατί τα επόμενα χρόνια αναμένεται να κυκλοφορήσουν κι άλλες ταινίες «Avatar». Το τρίτο φιλμ θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2004, ενώ αργότερα έρχονται το τέταρτο και πέμπτο. Πρωταγωνιστές του επιτυχημένου κινηματογραφικού εγχειρήματος είναι οι Ζόι Σαλντάνα και Σαμ Γουόρθινγκτον.

Με πληροφορίες από το Variety