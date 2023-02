Από το Μπάκιγχαμ, στο σύμπαν της Marvel: Η Εμα Κόριν στο καστ του «Deadpool 3»

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Εμα Κόριν, γνωστή για την ερμηνεία της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στην τέταρτη σεζόν της πολυβραβευμένης δραματικής σειράς του Netflix «Το Στέμμα» («The Crown»), εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τους Ράιαν Ρέινολντς και Χιου Τζάκμαν στο τρίτο κεφάλαιο των ταινιών «Deadpool».

Κι ενώ δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ακριβής περιγραφή του ρόλου που θα υποδυθεί, η Κόριν αναμένεται να ενσαρκώσει έναν «κακό» χαρακτήρα, ενάντια σε αυτούς του Ρέινολντς και Τζακμαν. Ο πρώτος γιόρτασε την ένταξη της Κόριν στο καστ με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter. «Νέα προσθήκη στην οικογένεια! Την οικογένεια του “Deadpool” για να το ξεκαθαρίσουμε. Η οποία είναι όπως μια αληθινή οικογένεια με λιγότερο υβριστικό λεξιλόγιο…καλωσήρθες Εμα Κόριν!».

New addition to the family! The Deadpool family, for clarity. Which is just like a real family except with less swearing… Welcome, Emma Corrin! ⚔️❤️⚔️ pic.twitter.com/LSobi4AqO9

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 14, 2023