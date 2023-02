Τι σημαίνουν οι βραβεύσεις των BAFTA για τα Οσκαρ

Τα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTAs) αρκετά συχνά αποτελούν προάγγελο των Οσκαρ προβλέποντας τους νικητές.

Κι αυτό καθώς υπάρχει κάποια αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των ψηφοφόρων των BAFTA και της Αμερικανικής Ακαδημίας. Σε αντίθεση με πέρυσι, οι φετινοί νικητές των βρετανικών βραβείων (μαζί με τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών – SAG που θα δοθούν στις 27 Φεβρουαρίου), θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα να επηρεάσουν την ψηφοφορία για τα Οσκαρ η οποία ξεκινά στις 2 και λήγει στις 7 Μαρτίου. Η 95η τελετή απονομής των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στο Λος Αντζελες.

Στην εκδήλωση του 2022, τα BAFTA δεν έκρυβαν παρά μόνο μια έκπληξη: το φιλμ «Η Εξουσία του Σκύλου» («The Power of the Dog») της Τζέιν Κάμπιον κατάφερε να κερδίσει το βραβείο «Καλύτερης Ταινίας» όπως συνέβη στις Χρυσές Σφαίρες και τα Critics Choice Awards. Αλλά αναμενόταν να αποσπάσει αγαλματίδιο και στην κατηγορία «Διασκευασμένο Σενάριο». Αντί αυτού, το βραβείο πήγε στο «CODA», το αουτσάιντερ της σεζόν.

Αλλά φέτος, αυτό δεν φαίνεται να συμβεί. Γιατί; Σχεδόν σε κάθε κατηγορία, φαίνεται πως πολλά έχουν αλλάξει. Μέχρι την περασμένη Κυριακή, η ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All at Once») σε σκηνοθεσία Νταν Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ είχε το προβάδισμα. Η νίκη στα Βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Σκηνοθετών απέδειξε τη στήριξη της βιομηχανίας στην ταινία, η κυριαρχία στα βραβεία Critics Choice επιβεβαίωσε πόσο καλά θα μπορούσε να τα πάει στην υπόλοιπη σεζόν των βραβεύσεων. Ωστόσο, εκτός από το BAFTA Καλύτερου Μοντάζ, η Βρετανική Ακαδημία «σνόμπαρε» το επιτυχημένο κινηματογραφικό πρότζεκτ της εταιρείας παραγωγής A24. Και έδωσαν έναν μεγάλο αριθμό βραβείων στην ταινία του Netflix «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» («All Quiet on the Western Front») συμπεριλαμβανομένων αυτών στις κατηγορίες «Καλύτερη Ταινία», «Καλύτερη Σκηνοθεσία» και «Διασκευασμένο Σενάριο». Αυτό είναι και το τρίτο φιλμ σε παραγωγή της πλατφόρμας που κερδίζει το κορυφαίο βραβείο, μετά τα «Roma» και την «Εξουσία του Σκύλου». Όσον αφορά το «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο», η Αμερικανική Ακαδημία δεν συμπεριέλαβε τον Εντουαρντ Μπέργκερ στην πεντάδα με τις υποψηφιότητες για Οσκαρ Σκηνοθεσίας.

Επομένως, μετά τον θρίαμβο στα BAFTAs, θα μπορούσε να σαρώσει και στα Οσκαρ; Η πραγματικότητα: θα ήταν πρωτοφανές για ένα φιλμ να χάσει τις υποψηφιότητες SAG, PGA και DGA και να κερδίσει κατευθείαν το Οσκαρ «Καλύτερης Ταινίας». Το πρότζεκτ του Μπέργκερ είναι η πρώτη ταινία εδώ και σχεδόν 40 χρόνια που κερδίζει το αντίστοιχο BAFTA χωρίς αυτές τις υποψηφιότητες.

Όσο για τους δημιουργούς του «Τα Πάντα Όλα», μπορεί να έχασαν το BAFTA Σκηνοθεσίας αλλά δεν έχουν να φοβούνται τα Οσκαρ καθώς ο Μπέργκερ δεν είναι ανταγωνιστής τους. Τα πράγματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε άλλες νίκες. Ακόμα και ο Τζόναθαν Κι Κουάν, ο οποίος δεν έχει χάσει ούτε ένα βραβείο στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου «έπεσε» πάνω στον Μπάρι Κέογκαν («Τα Πνεύματα του Ινισέριν»). Ο σκηνοθέτης Μάρτιν ΜακΝτόνα κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Σεναρίου, το οποίο μπορεί να επαναλάβει στα Οσκαρ, ενώ η Κέρι Κόντον κέρδισε το BAFTA Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Το BAFTA Α’ Ανδρικού Ρόλου πήγε στον Οστιν Μπάτλερ για την ερμηνεία του στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν, «Elvis». Ομως οσον αφορά τα Οσκαρ, το μεγάλο φαβορί για το αντίστοιχο βραβείο είναι ο Κόλιν Φάρελ για τον ρόλο του στο φιλμ «Τα Πνεύματα του Ινισέριν». Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Κέιτ Μπλάνσετ διακρίνεται σε όλες τις διοργανώσεις για τον ρόλο της Λίντια Ταρ στην ταινία «Tar» και αυτό δείχνει ότι οι πιθανότητες να κερδίσει και το τρίτο Οσκαρ στην καριέρα της, είναι πολλές.

Αλλά για πολλούς από αυτούς τους νικητές, έχουν σίγουρα «γεννηθεί» νέες ελπίδες για μια νίκη στην επερχόμενη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου. Κι αυτό το απρόβλεπτο, είναι πιο διασκεδαστικό.

Με πληροφορίες από το Vanity Fair, το Indiewire