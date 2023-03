Oscars 2023: Ολα όσα γνωρίζουμε για την 95η τελετή απονομής

Το Χόλιγουντ προετοιμάζεται και φέτος για τη μεγαλύτερη γιορτή του κινηματογράφου: την τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ.

Το προβάδισμα στις υποψηφιότητες της 95ης διοργάνωσης έχει η ταινία «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All at Once») σε σκηνοθεσία Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, σε μια χρονική περίοδο όπου η κινηματογραφική βιομηχανία ελπίζει να ξεπεράσει το χαστούκι της περυσινής τελετής και τις συνέπειες που αυτό είχε στον ιστορικό θεσμό.

Μερικές ημέρες πριν από τα Οσκαρ 2023, παρακάτω μια λίστα με όλα όσα γνωρίζουμε για τη βραδιά.

Πότε είναι τα Οσκαρ

Η 95η τελετή απονομής των Οσκαρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2023 στο Dolby Theatre στο Λος Αντζελες. Στην Ελλάδα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV, στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Μαρτίου 2023.

Ο οικοδεσπότης

Ο Αμερικανός κωμικός και παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής αναλαμβάνει για τρίτη φορά τον ρόλο του οικοδεσπότη της βραδιάς. Η διοργάνωση δεν είχε οικοδεσπότες για πολλά χρόνια μέχρι που πέρυσι η Ακαδημία ανακοίνωσε τις ηθοποιούς και κωμικούς Ρετζίνα Χολ, Εϊμι Σούμπερ και Γουάντα Σάικς.

Σε διαφήμιση για το φετινό σόου, ο Κίμελ σχολίασε ότι δεν είναι το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά τονίζοντας ότι δεν μπορεί κανείς να τον χαστουκίσει επειδή «κλαίει πολύ».

Οι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλύτερη Ταινία»

Οι 10 ταινίες που διαγωνίζονται για το χρυσό αγαλματίδιο σε μια από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της τελετής, αυτήν της «Καλύτερης Ταινίας» είναι οι: «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» («All Quiet on the Western Front»), «Avatar: The Way of Water», «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» («The Banshees of Inisherin»), «Ελβις», «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All at Once»), «The Fabelmans», «Tár», «Top Gun: Maverick», «Το Τρίγωνο της Θλίψης» («The Triangle of Sadness»), «Γυναικείες Κουβέντες» («Women Talking»).

Την ώρα της τελετής

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τους παρουσιαστές των κατηγοριών. Αλλά, τόνισε ότι όλοι οι νικητές θα ανακοινωθούν στη ζωντανή μετάδοση της τελετής. Κι αυτό αποτελεί μια ευχάριστη εξέλιξη, καθώς το 2022 οκτώ αγαλματίδια δόθηκαν εκτός «αέρα» και στη συνέχεια προστέθηκαν με μοντάζ στην τηλεοπτική μετάδοση για εξοικονόμηση χρόνου. Φυσικά, αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από ανθρώπους του κινηματογράφου.

Όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, έχει επιβεβαιωθεί ότι στη σκηνή του Dolby Theatre θα ανέβει η Ριάνα για να ερμηνεύσει το «Lift Me Up», τραγούδι που ακούγεται στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever». Το «Naatu Naatu» από την ταινία «RRR» αναμένεται να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα, ενώ η ερμηνεία του «Hold My Hand» από τη Lady Gaga δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο σάουντρακ του «Top Gun: Maverick».

Η φετινή διαμάχη

Εκτός από τις συνηθισμένες απουσίες και εκπλήξεις, η φετινή διαμάχη αφορά την αναπάντεχη υποψηφιότητα της Αντρεα Ράιζμπορο στην κατηγορία «Α’ Γυναικείος Ρόλος». Η ηθοποιός προτάθηκε για την ερμηνεία της στη δραματική ταινία «To Leslie» μετά την καμπάνια στην οποία τη βοήθησαν πολλοί πρωτοκλασσάτοι ηθοποιοί. Οταν δυο μαύρες ηθοποιοί – οι Ντανιέλ Ντίντγουιλερ («Till») και Βαϊόλα Ντέιβις («Woman King») – αγνοήθηκαν, κάποιοι αντιμετώπισαν αυτό το γεγονός ως ακόμα μια φυλετική προκατάληψη στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Η Ακαδημία ξεκίνησε μι έρευνα στην καμπάνια της Ράιζμπορο αλλά δεν βρήκε κάποια αιτία ώστε να ακυρώσει την υποψηφιότητά της.

Αλλες λεπτομέρειες

Μια από τις υποψηφιότητες που συγκίνησαν τη βιομηχανία είναι εκείνη του συνθέτη Τζον Ουίλιαμς για τη μουσική που έγραψε στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Fabelmans». Ο Ουίλιαμς είναι ο γηραιότερος υποψήφιος στην ιστορία των Οσκαρ καθώς είναι 90 χρονών.

Μετά τις συνεχόμενες νίκες σκηνοθετών όπως η Κλόι Ζάο («Nomadland») και Τζέιν Κάμπιον («The Power of the Dog»), καμία γυναίκα δεν προτάθηκε φέτος στην κατηγορία Σκηνοθεσίας.

Και – όπως αποφάσισε πέρυσι η Ακαδημία – από τον θεσμό θα λείπει φυσικά ο Γουιλ Σμιθ. Μετά το χαστούκι που έδωσε στον Αμερικανό κωμικό Κρις Ροκ στη σκηνή των Οσκαρ, ο Σμιθ αποκλείστηκε από την κινηματογραφική Ακαδημία και κάθε διοργάνωσή της, για τα επόμενα 10 χρόνια.

Με πληροφορίες από το Oscars, το Associated Press