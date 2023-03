Ερχεται ντοκιμαντέρ για τον Ελον Μασκ από τον Αλεξ Γκίμπνεϊ

Ο Ελον Μασκ θα είναι το επίκεντρο ενός νέου ντοκιμαντέρ σε δημιουργία του – βραβευμένου με Οσκαρ – Αλεξ Γκίμπνεϊ («Going Clear: Scientology and the Prison of Belief»).

Το φιλμ βρίσκεται ήδη σε στάδιο παραγωγής με τον Γκίμπνεϊ να ανακοινώνει επίσημα το πρότζεκτ τη Δευτέρα λέγωντας ότι είναι «πολύ ενθουσιασμένος» που ασχολείται με τον Μασκ. «Είμαι χαρούμενος με αυτή την ξεχωριστή ομάδα που συνεργάζομαι. Συνεχίζουμε», δήλωσε ο σκηνοθέτης.

To ντοκιμαντέρ περιγράφεται ως «αξιόπιστη και αλουστράριστη εξέταση ενός πολυδισεκατομμυριούχου επιχειρηματία τεχνολογίας και CEO των Tesla, SpaceX, Twitter».

Ο Μασκ έφτασε στο απόγειο της καριέρας του στα τέλη του 2022 όταν ολοκλήρωσε την εξαγορά του Twitter έναντι 44 δισ. δολαρίων, υποσχόμενος να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη στην πλατφόρμα κάνοντας κάποιες σημαντικές αλλαγές.

«Τώρα είναι η στιγμή για ένα “αυστηρό” πορτρέτο του Ελον Μασκ, ο οποίος είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο επιδραστιγές προσωπικότητες της εποχής μας.

Πρόσφατα ντοκιμαντέρ με κεντρικό θέμα τον Μασκ είναι το «Elon Musk’s Crash Course») από τους New York Times στο FX και το «Return to Space» στο Netflix.

Στην φιλμογραφία του Γκίμπνεϊ εντάσσονται η οσκαρική ταινία «Taxi to the Dark Side», όπως επίσης και οι «Enron: The Smartest Guys in the Room» και «Steve Jobs: The Man in the Machine».

Με πληροφορίες από το Variety