Oscars 2023: Το κόκκινο χαλί αλλάζει χρώμα

Για πρώτη φορά σε παραπάνω από έξι δεκαετίες, τα βραβεία Οσκαρ – η μεγαλύτερη διοργάνωση του Χόλιγουντ – αλλάζουν το χρώμα του καθιερωμένου κόκκινου χαλιού.

Οι πρώτες αφίξεις στο κόκκινο χαλί σηματοδοτούν την έναρξη της τελετής απονομής. Λίγο πριν εισέλθουν στο Dolby Theater για τις βραβεύσεις, οι αστέρες του κινηματογράφου εμφανίζονται με κομψές και εκκεντρικές ενδυμασίες καθιστώντας το κόκκινο χαλί ως μια ιεροτελεστία.

Φέτος όμως, αντί για τη βόλτα στο κόκκινο χαλί, οι προσκεκλημένοι θα περπατήσουν σε ένα που θα έχει το χρώμα της σαμπάνιας.

#Oscars host Jimmy Kimmel joked that “no blood will be shed” at the ceremony as he joined workers in Hollywood for the ceremonial rolling out of this year’s Champagne-colored carpet. pic.twitter.com/bVk968qvlQ

— AP Entertainment (@APEntertainment) March 8, 2023