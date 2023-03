Oscars 2023: Θρίαμβος για την ταινία «Τα Πάντα Ολα»

Μετά από μια σειρά βραβεύσεων τους προηγούμενους μήνες σε σημαντικούς θεσμούς, η ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once» των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ «σάρωσε» στα Οσκαρ κερδίζοντας συνολικά 7 χρυσά αγαλματίδια. Η 95η τελετή απονομής ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Αντζελες με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ και όχι ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Το φιλμ του στούντιο παραγωγής ανεξάρτητων ταινιών A24, απέσπασε – όπως ήταν αναμενόμενο – βραβεία στις μεγάλες κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Β’ Ανδρικού Ρόλου ενώ ξεχώρισε και σε αυτές των Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σενάριο.

Το πολεμικό δράμα «Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» σε παραγωγή Netflix κέρδισε συνολικά 4 βραβεία συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, το Οσκαρ πήγε στο «Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο». Η ταινία «Γυναικείες Κουβέντες» της Σάρα Πόλεϊ απέσπασε το Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου και το «Navalny» κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Οσον αφορά τις απουσίες, η μεγαλύτερη της βραδιάς ήταν το γεγονός ότι η ταινία «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», που έχει λάβει θετικές κριτικές και βραβεία σε άλλες διοργανώσεις, δεν κέρδισε σε καμία κατηγορία.

Από αριστερά: Κι Χουί Κουάν, Μισέλ Γεό, Μπρένταν Φρέιζερ και Τζέιμι Λι Κέρτις. Φωτ. AP/Jordan Strauss/Invision

Η Μισέλ Γέο έγραψε ιστορία καθώς είναι η πρώτη Ασιάτισσα που βραβεύεται με το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once». Η τιμητική διάκριση έρχεται μετά από μια μακρά καριέρα σε ταινίες δράσεις όπως οι «Crouching Tiger Hidden Dragon» και «Yes, Madam». «Για όλα τα μικρά αγόρια και τα κορίτσια που μου μοιάζουν και παρακολουθούν απόψε, αυτή είναι μια ένδειξη ελπίδας και δυνατότητας», ανέφερε – μεταξύ άλλων – στον ευχαριστήριο λόγο της.

Ο Μπρένταν Φρέιζερ έλαβε το Οσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Η Φάλαινα» («The Whale»). Ο Φρέιζερ («George of the Jungle», «The Mummy») την τελευταία δεκαετία βρισκόταν εκτός της δημοσιότητας καθώς αντιμετώπιζε προσωπικά προβλήματα. «Ξεκίνησα την καριέρα μου σε αυτή τη βιομηχανία πριν από 30 χρόνια, σίγουρα δεν μου ήρθαν όλα εύκολα (…) ευχαριστώ τον Ντάρεν Αρονόφσκι που μου έδωσε μια δημιουργική σανίδα σωτηρίας και με συμπεριέλαβε στην ταινία».

Ο Κι Χουί Κουάν κέρδισε το Οσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου ενώ η Τζέιμι Λι Κέρτις αυτό του Β’ Γυναικείου Ρόλου – και οι δύο για τις ερμηνείες τους στην ταινία «Τα Πάντα Όλα».

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη Ταινία: «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once»)

Σκηνοθεσία: «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once»), Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ

Α’ Γυναικείος Ρόλος: Μισέλ Γέο – «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once»)

Michelle Yeoh makes history as she wins best actress at the #Oscars

Α’ Ανδρικός Ρόλος: Μπρένταν Φρέιζερ – «Η Φάλαινα» («The Whale»)

Brendan Fraser tearfully accepts the #Oscar for best actor





Πρωτότυπο Σενάριο: «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once») – Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ

Διασκευασμένο Σενάριο: «Γυναικείες Κουβέντες» («Women Talking») της Σάρα Πόλεϊ

Μοντάζ: «Τα Πάντα Όλα» («Everything Everywhere All At Once»)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Τζέιμι Λι Κέρτις – «Τα Πάντα Oλα» («Everything Everywhere All At Once»)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Κι Χουί Κουάν – «Τα Πάντα Oλα» («Everything Everywhere All At Once»)

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Πινόκιο του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «Navalny» του Ντάνιελ Ρόχερ

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «The Elephant Whispers» – Καρτίκι Γκονσάλβες

Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία: «An Irish Goodbye» των Τομ Μπέρκλεϊ και Ρος Γουάιτ

Φωτογραφία: «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο» («All Quiet on the Western Front») – Τζέιμς Φρεντ

Καλύτερα Κοστούμια: «Black Panther: Wakanda Forever» – Ρουθ Κάρτερ

Καλύτερο Μακιγιάζ/Κομμώσεις: «Η Φάλαινα» («The Whale»)

Καλύτερη Διεθνής Ταινία: «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο» («All Quiet on the Western Front»), Γερμανία

Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «The Boy, The Mole, The Fox and the Horse»

Σκηνογραφία: «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο («All Quiet on the Western Front», Κρίστιαν Μ. Γκόλντμπεκ

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Avatar: The Way of Water»

Καλύτερη Μουσική: «Ουδέν Νεώτερον Από το Δυτικό Μέτωπο» («All Quiet on the Western Front») – Φόλκερ Μπέρτελμαν

Καλύτερος Ηχος: «Top Gun: Maverick»

Καλύτερο Τραγούδι: Naatu Naatu – «RRR»