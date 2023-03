Η αειθαλής Μισέλ Γέο, πρώτη Ασιάτισσα με Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Η Μισέλ Γέο κέρδισε το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All At Once») των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε την ιδιοκτήτρια καθαριστηρίου Εβελιν Γουάνγκ, έγραψε ιστορία καθώς είναι η πρώτη Ασιάτισσα αλλά και η πρώτη μη λευκή γυναίκα που κερδίζει σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία, από το 2002 και τη Χάλι Μπέρι. Η Μπέρι απέσπασε το αγαλματίδιο του Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster’s Ball».

Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της όταν παρέλαβε το βραβείο, η Γέο είπε: «Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μου μοιάζουν και με παρακολουθούν απόψε, αυτή είναι μια ένδειξη ελπίδας και δυνατότητας. Αυτή είναι η απόδειξη του ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Και κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι έχετε περάσει το όριο ηλικίας. Ποτέ μην τα παρατάτε».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αφιέρωσε το βραβείο στη μαμά της και «όλες τις μητέρες στον κόσμο, επειδή εκείνες είναι οι υπερηρωίδες. Γράφουμε ιστορία».

Michelle Yeoh makes history as she wins best actress at the #Oscars pic.twitter.com/QySmvJnUIA — The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023



Οσον αφορά το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, πριν τη νίκη της Γέο, οι κριτικοί κινηματογράφου ήταν ανάμεσα στην Κέιτ Μπλάνσετ για τον ρόλο της Λίντια Ταρ στην ταινία «Tar» και την Αντρεα Ράιζμπορο για το φιλμ «To Leslie». Τελικά, η Γέο ξεχώρισε ανεβαίνοντας στη σκηνή υπό το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Στην ταινία «Τα Πάντα Ολα», η Κινεζοαμερικανίδα Εβελιν Γουάνγκ έχει πολλά να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητά της, από την ευθύνη ενός μαγαζιού με πλυντήρια μέχρι τα οικογενειακά προβλήματα και μια εφοριακό την οποία δεν μπορεί να αποφύγει, ώσπου θα αρχίσει να μεταπηδά σε παράλληλα σύμπαντα και να συναντά διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της.

Με πληροφορίες από τους New York Times