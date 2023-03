Από κορίτσι του Μποντ, σταρ του ασιατικού σινεμά – Η διαδρομή της Μισέλ Γέο προς το Οσκαρ

«Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μου μοιάζουν και με παρακολουθούν απόψε, αυτή είναι μια ένδειξη ελπίδας και δυνατότητας. Αυτή είναι η απόδειξη ότι τα όνειρα πραγματοποιούνται. Και σε όλες τις κυρίες: μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι έχετε ξεπεράσει το όριο ηλικίας. Ποτέ μην τα παρατάτε». Η Μισέλ Γέο μιλά συγκινημένη πάνω στη σκηνή του Dolby Theatre, κρατώντας στα χέρια της το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η ηθοποιός έγραψε ιστορία την περασμένη Κυριακή στην 95η τελετή απονομής των βραβείων, ως η πρώτη Ασιάτισσα αλλά και η πρώτη μη λευκή γυναίκα που κερδίζει χρυσό αγαλματίδιο σε αυτή τη σημαντική κατηγορία.

Στο – βραβευμένο με επτά Οσκαρ – φιλμ «Τα Πάντα Ολα» («Everything Everywhere All At Once») των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, η Γέο υποδύεται την Εβελιν Γουάνγκ, ιδιοκτήτρια ενός καθαριστηρίου της οποίας η καθημερινότητα είναι δύσκολη καθώς εκτός από τα οικογενειακά προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει και μια μανιακή εφοριακό (Τζέιμι Λι Κέρτις). Η ηρωίδα θα αρχίσει να μεταπηδά σε παράλληλα σύμπαντα και να συναντά διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της. Κι εκεί αναδεικνύεται για ακόμα μια φορά το ταλέντο της πρωταγωνίστριας.

Μία αναγνώριση που άργησε

Μερικές ώρες μετά την ιστορική νίκη της Γέο, κριτικοί αλλά και κοινό σημειώνουν ότι η στιγμή αυτή είναι σπουδαία επειδή το Χόλιγουντ αναγνωρίζει επιτέλους το έργο της ηθοποιού. Οπως σημειώνουν ειδικοί στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, η δουλειά της ηθοποιού στον κινηματογράφο αγνοούνταν επί δεκαετίες και το Οσκαρ αποτελεί το πρώτο βήμα για την κατάρριψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι Ασιάτες στο Χόλιγουντ. Φαίνεται πως πλέον σημειώνεται πρόοδος.

Η έλλειψη αναγνώρισης της Γέο, η οποία βραβεύεται μόλις τώρα μετά από μια διεθνή καριέρα που μετρά 40 χρόνια, αντανακλά συστημικά ζητήματα όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι η κινηματογραφική βιομηχανία της Δύσης συνεχίζει να «απορρίπτει» Ασιάτες ηθοποιούς.

Από το μπαλέτο, στην οθόνη

Γεννημένη στις 6 Αυγούστου του 1962 στην πόλη Ιπο στη Μαλαισία, η Γέο διέπρεπε από παιδί στην κολύμβηση και το ράγκμπι, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να γίνει μπαλαρίνα. Ξεκίνησε τα μαθήματα μπαλέτου σε ηλικία τεσσάρων ετών και συνέχισε να κυνηγά αυτό το όνειρο όταν στα 15 της χρόνια μετακόμισε στο Λονδίνο. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη Βασιλική Ακαδημία Χορού.

To 1983 στέφθηκε Μις Μαλαισία σε διαγωνισμό ομορφιάς και σύντομα θα συμμετείχε σε γυρίσματα διαφημίσεων.

Το όνομα της συνδέθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με το σινεμά του Χονγκ Κονγκ – και κυρίως τις ταινίες δράσης. Αρχικά, συμμετείχε στην κωμική περιπέτεια από το 1984 «The Owl vs Bumbo» για την οποία προετοιμάστηκε σκληρά. Την επόμενη χρονιά, πρωταγωνίστησε στο φιλμ «Yes, Madam», τα ακροβατικά του οποίου έκανε η ίδια χωρίς βοήθεια από κασκαντέρ.

Το 1988, σε ηλικία 25 ετών, παντρεύτηκε τον επικεφαλής στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών Ντίξον Πουν και αποσύρθηκε από την υποκριτική, ελπίζοντας να κάνει οικογένεια. Ωστόσο, το ζευγάρι χώρισε το 1991 και τότε ήταν που η Γέο επέστρεψε στη δουλειά.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, η ηθοποιός καθιερώθηκε ως μια από τις πιο σημαντικές της γενιάς της στον ασιατικό κινηματογράφο. Το 1992 συνεργάστηκε με τον Τζάκι Τσαν στην ταινία «Supercop» και οι δυό τους παρέμειναν καλοί φίλοι.

Ομως τρία χρόνια μετά, η ηθοποιός θα αντιμετώπιζε έναν τραυματισμό που θα την έκανε να πιστέψει ότι η καριέρα της απειλούταν. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Stunt Woman», έσπασε έναν σπόνδυλο και αρκετά πλευρά. Ακινητοποιημένη σε λαιμό και πλάτη, σκεφτόταν ότι το επαγγελματικό της μέλλον ήταν αβέβαιο. Οπως αναφέρει η εφημερίδα The Independent, ο Κουέντιν Ταραντίνο ήταν εκείνος που έσπευσε κοντά της και την παρακάλεσε να συνεχίσει.

Το Χόλιγουντ

Οπως πολλοί Ασιάτες ηθοποιοί, έτσι και η Γέο έκανε το ντεμπούτο της στο Χόλιγουντ συμμετέχοντας στην κατασκοπική ταινία Τζέιμς Μποντ «Tomorrow Never Dies» (1997) που περιλάμβανε ακροβατικά και πολεμικές τέχνες. Η Γέο έφτασε στο πλατό και εντυπωσίασε τους Βρετανούς με την ιδιαίτερη τεχνική που χρησιμοποιούσε στις σκηνές δράσης.

Ο ρόλος του «Bond girl» Γουάι Λιν, οδήγησε τον κινηματογραφιστή Ανγκ Λι να συμπεριλάβει τη Γέο στο φιλμ πολεμικών τεχνών «Crouching Tiger Hidden Dragon» από το 2000.

Ο Λι δήλωσε στην Telegraph ότι η ηθοποιός είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία δίπλα στον Τζέιμς Μποντ του Πιρς Μπρόσναν. Το «Crouching Tiger Hidden Dragon» γνώρισε επιτυχία και μάλιστα έγινε η πρώτη ξενόγλωσση ταινία που «έσπασε» τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στην Αμερική. Ωστόσο, όπως είπε η Γέο, «τα νούμερα στο box office δεν “μεταφράζονται” σε ουσιώδη αλλαγή για την εκπροσώπηση των Ασιατών στη μεγάλη οθόνη».

Το 2005 πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Οι Αναμνήσεις μιας Γκέισας» (2005), το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Ντάνι Μπόιλ «Sunshine» από το 2007 και το ιστορικό δράμα «The Lady» του 2011.

Η «δεύτερη πράξη» στην καριέρα της

Το Χόλιγουντ μοιάζει να αναγνωρίζει τώρα το έργο της Γέο, η οποία στα 60 της χρόνια αποκτά μια αναπάντεχη και συναρπαστική «δεύτερη πράξη» στην καριέρα της.

Την τελευταία πενταετία, πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες της Μάρβελ: την κωμωδία «Crazy Rich Asians» και το πολυαναμενόμενο spinoff του Netflix, «The Witcher». Αλλά ίσως η ταινία που της έδωσε έναν κόντρα – σε αυτούς που την έχουμε συνηθίσει – ρόλο ήταν αναμφισβήτητα το «Τα Πάντα Ολα». Δεν υπερβάλλει στις σκηνές μάχης, αλλά ο τρόπος που ερμηνεύει την Εβελιν καθηλώνει τον θεατή: είναι μαχήτρια, αλλά ταυτόχρονα προσγειωμένη και ανθρώπινη. Οπως η ίδια η Γέο εντός και εκτός οθόνης.

