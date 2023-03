«Killers of the Flower Moon»: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα ταινια του Σκορσέζε

Η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» σε παραγωγή της Apple Original Films, έχει ξεκινήσει καθώς πλέον γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει αυτό το κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η εταιρεία Paramount Pictures που έχει αναλάβει τη διανομή, ανακοίνωσε ότι το φιλμ θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις αίθουσες σε περιορισμένη κυκλοφορία στις 6 Οκτωβρίου και σε ευρεία διανομή, στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Στη συνέχεια, το «Killers of the Flower Moon» θα κυκλοφορήσει και στην πλατφόρμα streaming της Apple TV+.

Martin Scorsese’s ‘KILLERS OF THE FLOWER MOON’ releases in theaters on October 20 pic.twitter.com/RB7H0eZt8g

— The Hollywood Handle (@hollywoodhandle) March 27, 2023