Στίβεν Κινγκ: Ποιες είναι οι αγαπημένες του ταινίες που θέλει να δείτε

Ο Στίβεν Κινγκ είναι εδώ και χρόνια γνωστός ως ο «βασιλιάς» του υπερφυσικού τρόμου. Από το πρώτο του μυθιστόρημα «Carrie» που κυκλοφόρησε το 1976 μέχρι σήμερα, τα έργα του δημοφιλούς συγγραφέα έχουν συμβάλει σημαντικά στους…εφιάλτες μας.

Με δεκάδες μυθιστορήματα, νουβέλες και σύντομες ιστορίες, ο 75χρονος Κινγκ έχει εμπνεύσει πολλούς κινηματογραφιστές του είδους. Για παράδειγμα, ο Μάικ Φλάναγκαν, ιθύνων νους πίσω από την πολύ επιτυχημένη σειρά ανθολογίας του Netflix, «Haunting», έχει δημιουργήσει δύο κινηματογραφικές μεταφορές βιβλίων του Κινγκ: το «Gerald’s Game» (2017) και «Doctor Sleep» (2019). Το επόμενό του πρότζεκτ θα είναι η τηλεοπτική σειρά «The Dark Tower».

Ο Φρανκ Ντάραμποντ κέρδισε τρεις υποψηφιότητες Οσκαρ για τις ταινίες «The Shawshank Redemption» (1994) και «The Green Mile» (1999) οι οποίες βασίστηκαν σε δύο σύντομες ιστορίες του Αμερικανού συγγραφέα.

Ο Ρομπ Ρέινερ μετέφερε στη μεγάλη οθόνη το «Stand by Me» (1986), την ημιαυτοβιογραφική ιστορία ενηλικίωσης με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Γουίτον, Κόρεϊ Φέλντμαν, Τζέρι Ο’ Κόνελ και Ρίβερ Φίνιξ. Ο Ρέινερ προσέφερε στην Κάθι Μπέιτς την πρώτη της υποψηφιότητα Οσκαρ και μοναδική νίκη της για την ερμηνεία στο θρίλερ «Misery» (1990). Αλλοι σημαντικοί σκηνοθέτες που καταπιάστηκαν με έργα του Κινγκ είναι οι Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, Τζορτζ Α. Ρομέρο κ.α.

Ο Κινγκ έχει μιλήσει δημόσια για τις ταινίες του Χόλιγουντ που δεν του άρεσαν, όπως για παράδειγμα το «Kill Bill Vol. 1» του Κουέντιν Ταραντίνο. Τα τελευταία χρόνια, ο συγγραφέας μοιράζεται με τους θαυμαστές του τα αγαπημένα – και όχι τόσο – κινηματογραφικά και τηλεοπτική πρότζεκτ μέσω του λογαριασμού του στο Twitter και έτσι δημιουργεί διάλογο στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Παρακάτω, είναι η λίστα με 19 από τις αγαπημένες του ταινίες που συστήνει στο κοινό.

Late Night with the Devil (2023)

Plane (2023)

Mystic River (2003)

Dementia 13 (1963)

The Way of the Gun (2000)

Billy Elliot (2000)

X (2022)

The Shawshank Redemption (1994)

Stand By Me (1986)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

Paths of Glory (1957)

The Changeling (1980)

Night of the Demon (1957)

Village of the Damned (1960)

The Hitcher (1986)

The Stepfather (1987)

The Hurt Locker (2009)

The Last House on the Left (2009)

The Road (2009)

Με πληροφορίες από το IndieWire